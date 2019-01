Jahreshauptversammlung des TSV Etelsen: Volker Barnikau neuer Kassenwart

Etelsen - 70 Jahre Mitgliedschaft im TSV Etelsen, das ist schon eine Leistung. Während der Jahreshauptversammlung wurde Erich Roseland für diese lange Vereinstreue geehrt. Im Alter von neun Jahren trat er dem Etelser Sportverein bei, um dann aktiv Fußball und Tischtennis zu spielen. Der TSV-Veteran: „Wir haben im Saal der Gastwirtschaft Wätjen auch geturnt.“ In diesem inzwischen in die Jahre gekommenen Saal fand auch die Jahreshauptversammlung statt.

Für 60-jährige Mitgliedschaft wurden Jürgen Köster und Paul-Gerhard Reichwald ausgezeichnet, für eine 50-jährige Mitgliedschaft Ferdinand Berresheim und Werner Drinkmann. Neben diesen langjährigen Ehrungen gab es auch Auszeichnungen für eine 25-jährige Mitgliedschaft. Diese Zeit erreichten Gerda Holtmann, Ulrich Klees, Brigitte Klees, Norbert Lüchtefeld, Herbert Brüggemann, Rita Wehrs, Dagmar Kossmann-Jamin, Vera Sauerland, Sandra Wundes und Martina Böttcher. Alle Geehrten erhielten jeweils eine rote Rose und eine Flache Sekt.

In seinem Jahresrückblick erinnerte Vorsitzender Manfred Rischkopf daran, dass er gemeinsam mit seinem Stellvertreter Rainer Metko den Verein seit zehn Jahren führt. Von den inzwischen 1130 Mitgliedern konnte er etwa 80 begrüßen. Rischkopf beleuchtete zwei Faktoren, die früher wie heute für den Eintritt und für das Verbleiben im Verein eine entscheidende Rolle spielen: „Ich möchte meinen Sport ausüben und andere Sportarten ausprobieren - und ich möchte ein Teil der Gemeinschaft sein. Darum werden vielfältige aktuelle Sportangebote für jüngere und ältere Mitglieder angeboten. Dazu gehört auch, über neue Strukturen nachzudenken und diese auf den Weg zu bringen, denn nicht zukunftsorientiert zu handeln, bedeutet Rückschritt oder Stillstand.“

In diesem Zusammenhang lobte er das Engagement und die hohe Kompetenz der über 60 Übungsleiter und Übungsleiterinnen. „Der Verein ist gut aufgestellt und kann 2021 das hundertjährige Jubiläum feiern.“ Dann hofft der Vorsitzende auch auf geeignete Kandidaten für die Nachfolge. Für dieses Jahr gab Manfred Rischkopf das Motto aus: „Es gibt immer etwas zu tun.“

Mit dem Jahres-Mitgliedsbeitrag ist der Sport in allen Abteilungen möglich - ausgenommen sind die Gesundheitskurse. Und aus diesen Sparten kamen die weiteren Berichte. Fußballobmann Alexander Coels bedauerte den Abstieg der 1. Herren aus der Landesliga, während sich die 2. Mannschaft über die Rückkehr in die höchste Spielklasse im Kreis freute. Außerhalb der Leistungsteams war der erneute Titelgewinn der Ü32-Kicker ein Highlight, die sich souverän für die Niedersachsenmeisterschaft qualifizierten. Als Nachfolger von Hans-Jürgen Meyer wurde Florian Krull zum Schiedsrichter-Obmann gewählt, zum Fußball-Jugendobmann Michael Nelle.

Auch die Judokas waren 2018 aktiv und hoffen in diesem Jahr auf am Judosport Interessierte. Der Leichtathletik-Fachwart Thorsten Plogsties freute sich über die Neugewinnung von Nachwuchs, der von Katharina Biene, Claudia Bontjes von Beek und Jenny Hänseroth betreut wird. Ein Höhepunkt war die Teilnahme am Lauf ,,Wilstedt bei Nacht“. Plogsties: „Sogar die Kleinsten waren dabei und sind 1000 Meter durch den Ort gelaufen. Eindrucksvoll war das abschließende Feuerwerk.“ Plogsties teilte zudem mit, dass Stella Kuhr als neue Trainerin für den Nachwuchs gewonnen werden konnte.

Tennis-Fachwart Wolfgang Mitzig verkündete, dass die Abteilung von 92 auf 107 Mitglieder angewachsen ist. Er listete die Erfolge der Mannschaften auf. Tischtennis-Fachwart Rüdiger Rosenkranz berichtete über die Erfolge der fünf gemeldeten Teams. Rosenkranz: „Leider gibt es nicht genügend Mädchen, die Tischtennis spielen, so dass eine kreisübergreifende Staffel gegründet wurde.“ Neue Leiterin der Tischtennis-Abteilung wurde Nicole Rode. Besonders lobte Rosenkranz den „Allrounder“ Stefan Danylyszyn.

Über die 35 Turn-Übungsgruppen berichtete Sabrina Haase. Für sie wurde Reinhold Böttcher zum Oberturnwart gewählt. Haase: „Das Kinder- und Mädchenturnen macht allen Spaß, die Square-Dancer konnten im November das 30-jährige Jubiläum feiern.“ Aus der BBP-Gruppe wurde die Gruppe „Kraft und Ausdauer“, die von Holger Flömer trainiert wird.

Nachdem Kassenwartin Anette Fischer-Kraus den positiven Kassenbericht vorgelegt hatte und auch ihr Haushaltsplan für 2019 einstimmig genehmigt wurde, stellte sie ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen zur Verfügung. Zum neuen Kassenwart wurde Volker Barnikau gewählt. Er ist seit einem Jahr Rentner, nachdem er zuvor im niedersächsischen Wirtschaftsministerium gearbeitet hatte. Daher hat er EDV-Kenntnisse und jetzt auch Zeit für das Ehrenamt. Zum Jugendvertreter wurde der Tanz- und Bewegungspädagoge Joscha Lindhorst gewählt.

Ortsbürgermeisterin Irmtraud Kutscher lobte die ehrenamtliche Arbeit im Verein, denn: „Nichts tun ist Misserfolg.“ Vom verhinderten Pastor Martin Beckmann verlas Manfred Rischkopf Grußworte.

hu