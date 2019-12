Vogelmensch Papageno setzt auf Zauberflöte

Sämtliche Klassen der Grundschule verfolgten die Opern-Aufführung in der Sporthalle am Goldbach. Vorher gab es eine Frage- und Antwortrunde mit den Darstellern. Fotos: hustedt

Langwedel – Die „Junge Oper“ aus Detmold gastierte am Dienstagmorgen, um den Kindern der Grundschule Langwedel etwas Besonderes vor dem großen Christenfest zu bieten. Im vorigen Jahr waren die Schülerinnen und Schüler zum Weihnachtsmärchen nach Weyhe gefahren, diesmal stand in der Sporthalle der Oberschule am Goldbach eine Opernaufführung auf dem Programm. Rektorin Berit Blottner und Lehrerin Dunja Djalventer hatten das Gastspiel der Detmolder Bühne organisiert.

Die Kinder aller Klassen der Grundschule machten sich also auf den kurzen Weg zur Oberschulhalle. Dort warteten schon die drei Darsteller der „Jungen Oper“. Aber diese legten nicht sofort mit Schauspielerei und Gesang los, sondern bereiteten die jungen Besucher erstmal auf das eher sperrig-schwierige künstlerische Fach vor.

Was ist überhaupt eine Oper? Prompte Antwort eines Schülers: „der Mann von Oma“. Was natürlich Lacher in der Menge hervorrief. Dann fragten die Darsteller nach dem Bühnenbild und danach, was sie bei einer Aufführung in der Hand halten. Richtig, Requisiten. Natürlich gehört auch Musik zur Oper. Aber wie werden die Darsteller bei diesem Genre genannt? Mit der Antwort Opernsänger lagen die Kinder goldrichtig. Und die Eröffnungsmusik ist immer eine Ouvertüre.

Und die startete dann. Die Oper „Die Zauberflöte“ sollte das junge Publikum für 70 Minuten in ihren Bann ziehen. Die Aufführung war auf die Kinder im Grundschulalter zugeschnitten.

So trennte ein Baum die beiden Reiche, das Königreich des Tages, in dem Menschen und Tiere leben, und das Königreich der Nacht, wo es Feen, Elfen und Trolle gibt. Die Königin der Nacht hat eine schöne Tochter, Prinzessin Pamina, während der König des Tages ein Priester ist und keine Kinder hat. Schon bald kam Prinz Tamino aus dem Reich des Tages und wurde sogleich von einem wilden Drachen verscheucht. Als er am Boden lag, tauchte der Vogelmensch Papageno auf, der für die Königin der Nacht Vögel fängt. Aber nicht zum Essen, versicherte er den Kindern, sondern um sie mit Gesang zu erfreuen.

Die Königin der Nacht sucht einen Prinzen für ihre Tochter und stellt ihr Papageno an die Seite. Tamino wird mit einer Zauberflöte ausgerüstet, Papageno mit einem magischen Glockenspiel. Die schöne Prinzessin ist im Reich des Tages gefangen. Da müssen die Beiden vier Aufgaben erfüllen. Prinz Tamino findet die Prinzessin, doch werden sie vom König des Tages gleich wieder getrennt. Mit Hilfe der Zauberflöte gelingt es aber, die vier Prüfungen zu bestehen.

In dieser Opernversion für Kinder spielen die vier Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft eine Rolle. Bei drei Liedern haben die Besucher Gelegenheit, mitzusingen. Sechs Kinder dürfen sogar bei der Aufführung mitwirken. Zum Schluss bricht dann vor dem kleinen Bühnenbild das goldene Zeitalter an. hu