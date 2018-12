Völk'ser Platt spielt „Mien Fro, mien Hobby un ik“ 

Völkersen - Es wird wieder herzhaft gelacht werden. Einen anderen Schluss lassen die just laufenden Proben des Theatervereins Völk’ser Platt für die Premiere und die kommende Saison gar nicht zu. Für Spielleiter Jörg Meyer ist es immer eine schwere Entscheidung, das passende plattdeutsche Theaterstück für das Publikum zu finden, doch er ist überzeugt, mit „Mien Fro, mien Hobby un ik...“ von Beti und Karl-Heinz Lind den richtigen Griff getan zu haben.

Lisa Mattfeldt-Köster wird als Debütantin für Völk'ser Platt auf der Bühne ihr Können beweisen. Völlig unerfahren ist sie nicht, sie hat schon in der Theatergruppe des Schützenvereins Langwedelermoor gespielt. Nach ein paar Jahren Pause wieder mit dabei ist Maik Scharnhusen.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was da kommt, wollen wir hier mal geben: Anton Kopp, gespielt von Uwe Behrmann, freut sich riesig darauf, in einigen Jahren Rentner zu sein. Endlich kann er sein Leben in vollen Zügen genießen. Morgens lange ausschlafen, faulenzen, ausgiebig schlemmen und ein bis zwei Bier trinken. Es dürfen aber auch ein paar mehr sein.

Damit das Rentnerleben nicht so urplötzlich auf ihn hereinbricht, will er den neuen Lebensabschnitt schon mal austesten. Doch er hat die Rechnung ohne seine Frau Helga gemacht, die von Jana Wöhler gespielt wird. Bei ihr haben sich die Wechseljahre eingestellt. Sie hat ganz andere Vorstellungen von Antons Rentnerleben – mit Sport und Diät zu zweit, außerdem sucht sie für Anton noch ein schönes Hobby.

Um dem zu entgehen, sucht Anton sich selbst eine lautstarke Freizeitbeschäftigung, mit der er dann die ganze Familie nervt.

Als dann noch ein Verbrechen passiert, gerät Antons Welt komplett aus den Fugen. Doch Kommissar Andreas Brahms und sein Assistent Harry Hirsch können den Fall mit einiger Mühe und List aufklären.

Andreas Noltemeyer hat bereits vor einigen Jahren einen Kommissar gespielt und darf daher wieder ran, sein Assistent ist Maik Scharnhusen. Sogar Antons Tochter Sophie, deren Rolle Lisa Mattfeldt-Köster verkörpert, sowie Helgas Freundin Bertha Brede, gespielt von Steffi Bokeloh-Brischke, finden auf Umwegen noch ihre große Liebe.

Anfang September näherten sich die Schauspieler dem Stück, es wurde zunächst gelesen. Jetzt aber proben die Laiendarsteller mehrmals in der Woche, damit es zur Premiere klappt.

Regisseur Jörg Meyer ist schon ganz zufrieden und auch Ilse Meinken braucht als Souffleuse kaum eingreifen. Wie schon in den Vorjahren wird die plattdeutsche Komödie im Waller Dörpshus aufgeführt. Die Premiere ist am Freitag, 1. Februar. Weitere Aufführungen sind am 6., 8., 13., 15., 20. Februar und 22. Februar jeweils um 19.30 Uhr.

Die beliebten Frühstücksvorstellungen sind an den Sonntagen 3., 10. und 24. Februar. Das Frühstück beginnt jeweils um 9.30 Uhr, die Vorstellung um 10.30 Uhr. Schließlich gibt es am Sonntag, 17. Februar, eine Vorstellung mit Kaffee, beginnend um 15 Uhr mit Kaffee und der Vorstellung um 16 Uhr.

Der Kartenvorverkauf für alle Vorstellungen ist am kommenden Sonntag, 9. Dezember, zwischen 15 und 17 Uhr im Gasthaus Grashoff's in Völkersen und am Montag, 10. Dezember, von 18 bis 19 Uhr in Reinhards Grillstube in Verden-Walle.

hu