Völk'ser König wohnt in Rotenburg

Gerd Sackretz regiert seit gestern / Simone Oetting ist Damenkönigin

+ König Gerd Sackretz (5.v.li.) und Königin Simone Oetting (6.v.li.) nebst Gefolge. Fotos: Hustedt

Völkersen - Von Wolfgang Hustedt. In Völkersen ticken die Uhren noch anders. Während fast überall die Vereine vom Montag als Höhepunkt des Schützenfestes abgerückt sind, halten die Völk’ser daran fest. Und ziehen damit traditionell viele Mitglieder aus den benachbarten Schützenverein an. So begrüßte der Vorsitzende Uwe Konow am Montag Vertreter der Schützenvereine aus Daverden, Cluvenhagen, Langwedel, Langwedelermoor, Holtum/Geest und Verden-Walle sowie der Reservistenkameradschaft Langwedel. Anna Bruns, Kassenwartin der Pokalvereinigung Alte Aller, war aus Posthausen gekommen, um sich die besondere Stimmung nicht entgehen zu lassen.