Völkersen lädt zum großen Dorfgemeinschaftsfest unter der Erntekrone

Von: Nina Baucke

Die Helfer haben das Korn bereits eingesammelt, heute Abend geht es los mit dem Binden der Erntekrone. © Privat

Mit dem Kranzbinden am Mittwoch startet Völkersen in sein Dorfgemeinschaftsfest, das für viele Einwohner mit zu den Highlights des Jahres gehört.

Völkersen – Lange haben die Verantwortlichen an den Vorbereitungen gesessen, jetzt steht das Programm für das große Dorfgemeinschaftsfest in Völkersen am kommenden Wochenende fest. „Das ist neben dem Schützenfest immer so ein richtiges Highlight im Jahr, auf das sich alle schon unheimlich freuen“, erklärt Inge Vogel, Pressewartin der Dorfgemeinschaft Völkersen. Bereits am Mittwoch geht es dann auch schon los – mit dem Kranzbinden.

Denn am 13. September finden sich die Helfer ab 18 Uhr in der Scheune von Tobias Grashoff ein, um die Erntekrone zu binden. Das Korn dafür hatten die Verantwortlichen bereits rechtzeitig im Juli, vor der langen Regenphase, eingeholt. Der Roggen kommt in diesem Fall von Nils Schorling, „ein großer Dank dafür“, heißt es aus den Reihen der Veranstalter. Zum Binden sind alle Dorfbewohner eingeladen. Mit dabei sind dann auch Emma Kocem und Niklas Speck, das Völk"ser Erntepaar in diesem Jahr. Sie sind die Nachfolger von Alena Mattfeld und Yannick Henke.

Erntegottesdienst am Donnerstag

Am Donnerstag, 14. September, geht es weiter mit dem Erntegottesdienst und Pastor Dieter Sogorski. Beginn ist um 19 Uhr, ebenfalls bei Grashoffs. Wie beim Binden der Erntekrone wird sich das Erntepaar auch am Gottesdienst beteiligen und zum ersten Mal die gebundene Krone präsentieren.

Bunt wird es dann am Samstag, 16. September, dann rollen die Wagen des Ernteumzugs durch die Völkersener Straßen. Mit dabei sind neben Teilnehmern aus dem Ort auch welche aus Haberloh und Holtebüttel. Außerdem bitten die Veranstalter die Anlieger der Umzugsstrecke darum, ihre Grundstücke beziehungsweise Straßen festlich zu schmücken, um dem Ernteumzug einen würdigen Rahmen zu geben.

Noch sind Anmeldungen möglich

Um diese Veranstaltung im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zu ermöglichen und gleichzeitig den Versicherungsschutz für die beteiligten Fahrzeuge sicherzustellen, bedarf es heutzutage zusätzlicher Regelungen. Diese Vorgaben finden Teilnehmer´auf dem Anmeldeformular unter www.voelkersen.de. Zudem ist aktuell noch die Anmeldung eines Wagens möglich – „wer jetzt noch nicht den Anmeldebogen abgegeben hat, muss sich ranhalten“, sagt Vogel.

Um 13 Uhr am Samstag formiert sich der Zug mit den Erntewagen. Die Einfahrt der Gespanne erfolgt über die Fünfer-Kreizung in die Grüne Straße Richtung Sportplatz, dort sammeln sie sich am rechten Straßenrand. Von dort geht es dann über die Völkerser Landstraße, Im Neuen Felde, Eichenweg in den Kastanienweg, dort wird Erntebräutigam Niklas Speck seine Erntebraut Emma Kocem abholen und die Erntekrone mit einem Erntegedicht herausfordern. Weiter geht es über den Weidenweg, Grüne Straße, Völkerser Landstraße zum Heideweg. Traditionell macht der Umzug dort auf der Weide von Wolfgang Lutz als Sammelplatz eine Pause.

Es soll ein Fest für alle Generationen werden.

Nachdem dann alle Gespanne besichtigt und abgenommen sind, geht es mit dem Umzug weiter über die Route Heideweg, Hinterm Damm, Rotenburger Straße, Im Neuen Felde, Mühlenreith, Ulmenweg, Eichenweg, Grüne Straße zum Festplatz bei Grashoffs. Parallel zum Umzug gibt es bereits ab 15 Uhr auf dem Festsaal bei Grashoffs Kaffee und Kuchen, letzterer gebacken von zahlreichen Mitgliedern der verschiedenen Vereine des Dorfes.

„Nach Ankunft der Erntewagen bei Grashoffs so gegen 17 Uhr kommt nun der feierliche Höhepunkt des Erntefestes“, heißt es von den Veranstaltern. Die Erntebraut Emma Kocem wird vor dem Festzelt das Erntegedicht aufsagen. „Für alle Besucher ist dies ein Moment um innezuhalten und auch dankbar zu sein, für die Fülle, in der wir leben.“ Wer möchte, kann die darauf folgenden Lieder auch mitsingen: Wie das Erntegedicht stehen auch die Liedtexte auf der Seite www.voelkersen.de/dorfgemeinschaftsfest-2023 zum Download bereit.

Zugleich wird die Erntekrone in der Festscheune aufgehängt, danach geht es an die Siegerehrung der Fahrradrallye vom 3. September. Anschließend startet die Open-End-Party auf dem Festsaal. „Es soll ein Fest für alle Generationen werden“, erklärt Vogel und macht klar: „Und auch Neubürger sind dazu sehr willkommen.“