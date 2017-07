Völkersen feiert am Wochenende heftig

Schützenfest bis Montag

Völkersen - Scheunendisco mit DJ Tobi im Zelt bei Grashoffs Tanzpalast am Sonnabend ab 21 Uhr. Festball am Sonntag mit Proklamation der Damenkönigin und mit der Kapelle „Top Secret“. Dann am Montagabend ebenfalls ab 20 Uhr mit „Top Secret“ und ebenfalls bei freiem Eintritt der Königsball – für alle Besucher des Schützenfests in Völkersen gibt es am Wochenende eine Menge zum Tanzen und zum Feiern. Gegen 14.30 Uhr wird am Montag, 17. Juli, der neue König proklamiert.