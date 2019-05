Vier Jahrzehnte Helene-Grulke-Schule: Maifest mit Kindern, Eltern, Lehrern und Freunden

Ob hoch zu Ross oder mitten im Geschehen, die gute Laune hatte jetzt viele Gesichter beim großen Maifest der Helene-Grulke-Schule (kurz: HGS). Die staatlich anerkannte, private Förderschule für Geistige Entwicklung ist in Trägerschaft der Stiftung Waldheim.

Cluvenhagen - Eine ihrer Besonderheiten ist die erfolgreiche Kooperation mit Regelschulen aus der Region, betont Katharina Englisch, Pressesprecherin der Waldheim-Gruppe.

„Wir kooperieren mit den Grundschulen Völkersen, Oyten, Posthausen, der Oberschule Langwedel, der Wümmeschule Ottersberg sowie der Erich Kästner-Schule in Achim, indem unsere Klassen der Jahrgänge 1 bis 4 sowie 5 bis 9 dort unterrichtet werden“, sagt Schulleiterin Meike Holsten. „Im gemeinsamen Unterricht und Schulleben lernen Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung zusammen. Das ist unser Weg in die Inklusion.“

Ein weiterer Meilenstein der HGS auf ihrem Weg, mittendrin im Leben zu sein, sei der geplante Schulneubau in Achim auf dem ehemaligen Bundeswehrstützpunkt an der Steuben-Allee, direkt neben der Kita Stadtwald, so die HGS in einer Pressemitteilung. „Sobald die Änderungen des Bebauungsplanes abgeschlossen sind, legen wir los“, so Holsten.

Die Nachnutzung des Schulgebäudes in Cluvenhagen steht bereits. Die Senioren-Tagesstätte der Stiftung Waldheim und die Tagesförderstätten platzen aus allen Nähten. Hier freut man sich, in absehbarer Zeit in das dann ehemalige Schulgebäude ziehen zu können.

Voll war es auch auf der bunten Jubiläumsfeier, zu der die HGS aktive und ehemalige Schüler, ihre Familien und Freunde des Hauses geladen hatte.

Die Lehrer hatten sich im Vorfeld mit ihren Schülern im Rahmen einer Projektwoche dem Thema „HGS – gestern und heute“ gestellt. Die Ergebnisse wurden multimedial sowie zwei- und dreidimensional überall auf dem Schulgelände ausgestellt.

Dazwischen hatte man bunte Spielstationen aufgebaut, an denen die Gäste ihre Geschicklichkeit ausprobieren konnten. Eltern bemalten ihre Kinder, man konnte auf dem Rücken stattlicher Pferde das weitläufige Gelände der Stiftung Waldheim erkunden, sich fröhlich verkleidet mit einer Fotobox fotografieren, Siebdrucken, an Trommelaktionen teilnehmen, sich auf einer Hüpfburg verausgaben, Stockbrot grillen oder einen Tischkicker gewinnen, den Hauptpreis der großen Tombola. Es gab selbst gemachten Kuchen, Pommes und einen Eiswagen.

Abends ging es mit einer privaten Feier der Lehrer und Mitarbeiter weiter. Die Schülerband „Friday“ vom GamMa Achim heizte dem Kollegium ordentlich ein und erst nach Mitternacht endete der durch und durch fröhliche Tag an der Helene-Grulke-Schule.