Viel Betrieb rund ums Gemeindehaus in Völkersen

Besuch gut, Wetter gut – die Stimmung bei Besuchern, Verkäufern und Organisatorinnen hervorragend. © Hustedt

Völkersen – Gemütlich bummeln und nach Schätzen suchen – dafür eignet sich ein Flohmarkt geradezu perfekt. So war es auch am Samstag in Völkersen, wo bei herrlichem Spätsommerwetter an 34 Ständen gebrauchte Waren aller Art angeboten wurden: alte Möbelstücke, Bücher, Kleidung und Spielzeug. Da machte das Stöbern so richtig Spaß. Auf einem Flohmarkt gibt es eben alles.

Nur keine Flöhe. Die Bezeichnung „Flohmarkt“ soll aus dem Paris des 18. Jahrhunderts kommen. Es gab viele arme Menschen, die sich neue Sachen nicht leisten konnten. Deshalb gab es Märkte, auf denen gebrauchte Sachen zum Verkauf angeboten wurden. Waschmaschinen gab es noch nicht, sodass die Kleidung auch schon mal schmutzig war und lebende Untermieter hatte.

Doch das ist lange her und heute ist davon nur der Name geblieben.

In Völkersen war nicht nur Kinderkleidung, die aber auch, im Angebot. Es war interessant, sich in Ruhe die vielen Stände anzuschauen und zu stöbern – und um den Preis zu feilschen. Es gab wirklich alles. Neben der Bekleidung Bücher für Erwachsene und Kinder, Schuhe, selbst ein nagelneuer Holzschuh suchte einen neuen Besitzer. Auf einem „grünen“ Stand gab es Pflanzensetzlinge für drinnen und draußen. Marmelade wurde ebenso angeboten wie Schmuck und Accessoires aller Art. Ein Verkäufer war möglicherweise weit gereist und in der Welt herumgekommen, er bot Münzen aus vielen Ländern der Erde an.

Die meisten Verkäuferinnen und Verkäufer kamen aus Völkersen, doch es gab auch Stände mit Anbietern aus Verden, Posthausen, Ottersberg, Oyten und der Gemeinde Kirchlinteln. Die Standgebühr von fünf Euro war bei dem riesigen Angebot schnell wieder drin. Vier Stunden dauerte der Flohmarkt, und so lange kamen auch die Besucher in den Garten des Völkerser Gemeindehauses.

Organisiert hatte diesen Flohmarkt die Völkerser Dorfzeit, federführend waren hier Svenja Fronzek und Andrea Rehbock. Sie zeigten sich abschließend mit dem Besuch beim Markt sehr zufrieden.

Ordentlich Betrieb herrschte am Sonnabend im Garten des Völkerser Gemeindehauses. Der ersten Völk’ser Flohmarkt seit Langem kann als Erfolg verbucht werden. © Hustedt

Die Dorfzeit ist eine Initiativgruppe, die zum Verein Dorfgemeinschaft Völkersen gehört. Sie nutzte die Gelegenheit, um auch Werbung in eigener Sache zu machen.

So für das Mittagessen „Völkersen an einem Tisch“ an jedem zweiten und vierten Freitag im Monat im Gemeindehaus oder für die Nähkurse. Für den ersten Männer-Nähkurs für Männer gibt es schon feste Interessenten, berichtete Elisabeth Poetukat. Auch ein Büchertauschnachmittag ist in Planung.

Für den Markt zog Andrea Rehbock ein positives Resümee: „Der Flohmarkt war sehr gut besucht. Es wurden einige Schnäppchen gekauft. Wir als Dorfzeit sind mit dem Ablauf zufrieden. Auch die Bratwurst ist gut angekommen“, so die zufriedene Organisatorin. „Im Herbst findet noch ein Coaching statt, das wir organisieren“, so Andrea Rehbock. „Mit Leichtigkeit durch den Alltag“ ist das Thema der Veranstaltung am 15. Oktober, es sind noch einige Plätze frei. „Dann gibt es noch eine neue Nähzeit, die aber schon ausgebucht ist. Der nächste Termin fürs Mittagessen ist am 9. September.

Alle Informationen zur Dorfzeit in Völkersen gibt es im Internet im Dorfportal voelkersen.de und unter der kompletten Adresse voelkersen.de/dorfzeit-zusammen-schoenes-machen/. whu