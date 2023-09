Verkaufen, nach Polen verschenken - wohin mit den alten Etelser und Völkerser Feuerwehrautos?

Von: Christian Walter

Teilen

Die beiden ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge vom Typ LF 8/6 der Ortsfeuerwehren Etelsen und Völkersen stehen derzeit auf dem Gelände des Bauhofs. Sie sollen veräußert werden. Das Völkerser Fahrzeug (hinten) könnte alternativ an die Feuerwehr von Boguchwalów in Polen weitergegeben werden und dort noch wertvolle Dienste leisten. © Christian Walter

Die beiden ausgemusterten Feuerwehrfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Etelsen und Völkersen sollen veräußert werden. Das Völkerser LF 8/6 könnte alternativ an die Feuerwehr von Boguchwalów in Polen weitergegeben werden und dort noch wertvolle Dienste leisten.

Sie stehen da schon ein bisschen traurig und unbeachtet in der Septembersonne, im hintersten Winkel des Bauhofs, die beiden außer Dienst gestellten Löschgruppenfahrzeuge der Ortsfeuerwehren Etelsen und Völkersen, nachdem sie durch je ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 ersetzt worden sind. Der Flecken Langwedel hat für sie keine weitere Verwendung mehr. Eigentlich ist der Plan der Verwaltung, sie zu „veräußern“, also zu verkaufen, zu versteigern oder vielleicht sogar kostenfrei abzugeben. Ideallösung wären aber ein paar tausend Euro Einnahmen für die Gemeindekasse.

Nun kam, wie Bürgermeister Andreas Brandt in der Sitzung des Feuerschutzausschusses am Mittwochabend berichtete, noch eine Anfrage einer mit der Völkerser Wehr befreundeten Feuerwehr aus Boguchwalów in Polen beziehungsweise der dortigen Gemeinde Baborów im Langwedeler Rathaus an, die das alte Völk‘ser LF 8/6 noch gut gebrauchen könnte und daher darum gebeten hat, der polnischen Wehr das Feuerwehrauto kostenfrei zu überlassen. Ein solches Löschfahrzeug fehlt der kleinen Feuerwehr im Nachbarland komplett.

Dennoch schlug Bürgermeister Andreas Brandt in der Sitzung den Ausschussmitgliedern vor, zunächst zu versuchen, die beiden Fahrzeuge über das Portal „Zoll-Auktion“, dem Auktionshaus von Bund, Ländern und Gemeinden, zu verkaufen. Auf dem Portal werden für vergleichbare Feuerwehr-Nutzfahrzeuge vom Typ LF 8/6 mal mehr, mal weniger als 10.000 Euro aufgerufen, je nach Alter, Zustand und Hersteller. „Sollte der Verkauf dort nicht möglich sein, würden wir vorschlagen, dass dieses Fahrzeug an die Feuerwehr nach Polen kostenfrei abgegeben wird“, so Brandt. „Ich denke, das ist ein gangbarer Weg.“

Lars Lorenzen brachte für die CDU-Fraktion den Vorschlag ins Spiel, das Völkerser Fahrzeug nicht einfach zu verschenken, um dadurch eventuell aufkommende Begehrlichkeiten von anderer Seite in anderen Fällen zu vermeiden, aber auch überhaupt nicht in die Auktion zu setzen, sondern es „pro forma für 1.000 Euro“ auf jeden Fall an die polnischen Kameraden abzugeben. „Ich denke, wir als Flecken Langwedel können es uns durchaus leisten, auf 3- oder 4.000 Euro zu verzichten, die wir in einer Auktion für das eine Fahrzeug bekommen würden, und können einfach eine gute Sache nach Polen vergeben.“ Das zweite Fahrzeug aus dem Etelser Bestand könne durchaus in die Auktion eingebracht werden.

Ausschussvorsitzender Bernd Michallik (SPD) äußerte zu diesem Vorschlag „gewisse Bedenken“, weil man als Gemeinde bei einem Verkauf seiner persönlichen Ansicht nach eigentlich Angebote einholen müsse. Er sah den angedachten Weg des Bürgermeisters als den saubereren Weg an, also dann, wenn es in der Auktion für das Fahrzeug kein Gebot gebe, es dann kostenfrei abzugeben. „Dann können wir mit Fug und Recht sagen: Es ist keiner da, der es haben möchte.“

Am Ende stimmten die Mitglieder des Ausschusses einstimmig für den Beschluss-entwurf der Verwaltung, die beiden Fahrzeuge zu „veräußern“, überließ das „Wie“ allerdings dem Verwaltungsausschuss (VA), der am kommenden Dienstag tagt. Der Ausschuss hat in dieser Frage lediglich eine vorberatende Funktion, der VA beschließt am Ende das Prozedere.

Laut Duden ist mit dem Begriff jedenfalls auch „abtreten“, also zur Verfügung stellen, oder auch „übereignen“, also ein Eigentum jemand anderem übertragen, gemeint, wohlgemerkt jeweils ohne Gegenleistung, weshalb ein Verschenken des LF 8/6 nach Polen nach wie vor möglich ist. Entweder bekommt der Flecken also noch ein bisschen was für die beiden alten Feuerwehrautos, oder eines davon löscht bald in Polen. Hat ja beides etwas für sich.