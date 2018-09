Vor 50 Jahren: Bundesverdienstkreuz für „Tante Lene“ vom Waldheim

Cluvenhagen - „Bundesverdienstkreuz für Tante Lene“ titelte heute vor 50 Jahren das Achimer Kreisblatt auf seiner ersten Lokalseite. Gemeint war Helene Grulke, die im Alter von 87 Jahren währen einer Feierstunde in Cluvenhagen das Bundesverdienstkreuz am Bande angeheftet bekam. Ausgezeichnet wurde sie für ihr Lebenswerk – die Gründung eines Alters- und Pflegeheims, aus dem die Stiftung Waldheim werden sollte.

Grulke, 1881 in Berlin geboren, kam schon 1922 nach Cluvenhagen – als Leiterin des Schullandheims. Schon bald betreute sie zusammen mit Lina Schüssler geistig behinderte Menschen. 1932 pachtete Helene Grulke eine ehemalige Tischlerei, nannte sie „Waldheim“. Sie nahm geistig behinderte Menschen in Pflege, ganz offiziell. 1934 sind es 14 Pfleglinge, 1940 dann schon 83 Bewohner, die im „Haus der Barmherzigkeit“ leben.

„Tante Lene“ schaffte es, alle ihr anvertrauten Menschen heil durch die NS- und Kriegszeit zu bekommen. Sie führt keine Krankenakten. Wo keine Akten, da auch keine Kranken. Steht trotzdem einmal ungebetener Besuch ins Haus, konnte Tante Lene ihre Leute zeitweise bei einem Cluvenhagener Bauern unterbringen, bis die Gefahr vorüber war, berichtet die Chronik der Stiftung Waldheim.

Das Geld ist in dieser Anfangszeit immer knapp, mit Verwaltungsaufgaben stand Helene Grulke in ihren letzten Jahren auch definitiv auf Kriegsfuß. Dabei lebten 1964 schon 198 Bewohner im Waldheim. 1966 starb Lina Schüssler.

Grulke dankte 1968 auch ihren treuen Mitarbeitern

Als Helene Grulke am 5. September 1968 das Bundesverdienstkreuz bekommt, heißt es dazu im Achimer Kreisblatt: „Ich nehme den Orden gerne an“ bedankte sich die Heimleiterin, „aber ich nehme ihn als Dank auch für alle meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mich in meiner Arbeit so treu unterstützten!“ Dank gebühre auch dem Heimarzt, Dr. Schmitz-Langwedel. Er übe schon seit der Gründung die ärztliche Betreuung der ihr zur Pflege Anbefohlenen aus.“

Mit bei der Feierstunde dabei waren der damalige Leiter der Achimer Volksbank, Bodo Huxoll, und der Steuerbevollmächtigte Fritz Endrussat. Die beiden Herren arbeiteten mit daran, aus dem Waldheim eine Stiftung zu machen, um es so auf sichere finanzielle Füße zu stellen. Am 6. Januar 1969 wurde das „Waldheim Cluvenhagen – Haus der Barmherzigkeit“ als Stiftung anerkannt. Am 10. Juli 1969 stirbt Helen Grulke.

jw