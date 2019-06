Das verdammt gute Gefühl

Langwedel - Von Jens Wenck. „Und? Was los auf der Freilichtbühne?“ Auf diese ausufernde Frage hätte ein typischer Norddeutscher nach dem Samstagabend geantwortet: „Och. Ganz ordentlich.“ Die nüchterne Faktenlage: Der Förderverein der Freilichtbühne Daverden hatte zum kabarettistischen Heimatabend mit Matthias Brodowy und Werner Momsen geladen. Titel der Chose: „Och...?! – Zwei Nordlichter sprechen sich aus“. Die Zuschauerränge im Daverdener Holz waren voll. Mit ein bisschen Ruckeln und Zusammenrücken hätten vielleicht noch ein paar Leute mehr reingepasst, aber nicht viel.

Werner Momsen, der Hamburger, und Matthias Brodowy, der Hannoveraner, verstehen an diesem Abend ihr Publikum auf das Trefflichste zu unterhalten. Momsen, so viel zur Klarstellung, ist zwar eine Puppe, führt aber ein eigenes Leben. Auch wenn Detlef Wutschik hinter ihm steckt. Also, zuerst machten sich Momsen und Brodowy so ihre Gedanken, was „norddeutsch“ überhaupt ist. Für Momsen Gelegenheit für ein philosophisch-geografisches Sabbelgewitter. Eine Erkenntnis daraus: Hannover ist irgendwie eigentlich gerade so noch norddeutsch. Wenn überhaupt. Worauf Momsen zur wachsenden Gereiztheit von Brodowy immer wieder herumhackt.

Über die Vorzüge des Plattdeutschen sind sich beide einig. Während Brodowy eine Bundestagsrede zur Weltwirtschaftskrise auf Hochdeutsch halten muss, popelt Momsen zur Erheiterung des Publikums in der Nase, um abschließend die Litanei so zusammenzufassen: „Hooged Hus, Weltwirtschaftskrise. Och.“ Wenn Momsen die für ihn erotisierende Wirkung des Wortes „Feudel“ beichtet, gibt es im Publikum spitze Entzückensschreie. Wenn dann zwar nicht der „Jung mit'n Tüdelband“ sondern die Hamburger Hymne „Snuten un Poten“ angekündigt wird, droht sich die reinste Wohligkeit breitzumachen. Bis Momsen darauf hinweist, dass die Lieder von den Gebrüdern Wolf stammen. Hamburger Jungs – aber eben Juden, die von den Nazis verfolgt und einer auch ermordet wurde. „Aber die Lieder haben die Nazis nicht kaputt gekriegt.“

So pendelt das Programm zwischen Klamauk, Comedy, Satire, Zoten, Literatur und politischem Kabarett. Ob er stolz darauf ist, Norddeutscher zu sein, will Brodowy von Momsen wissen. „Wie soll ich stolz auf was sein, wofür ich gar nix kann?“ So ein komischer Stolz habe schon viel Verderben angerichtet. Aber es fühle sich verdammt gut an, ein Nordlicht zu sein.

Und es fühlte sich verdammt gut an, diesen Abend mit den Herren Momsen, Brodowy und Wutschik in Daverden erlebt zu haben. Auch wenn das für einen Norddeutschen vielleicht schon zu euphorisch ausgedrückt ist.