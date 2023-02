VdS-Gewinnspiel in Langwedel boomt

„Herzlichen Glückwunsch!“ Hendrik Söhn und Bianca Boss vom Vorstand der VdS Langwedel gratulieren Helmut Rippe, Anne-Katrin Krause und Brunhild Raudonis ebenso wie Leon Riedel (smari Hörgeräte, v.li.). © Wenck

Langwedel – Die Frage ist bei so einem Anlass einfach unvermeidlich. „Gibt es schon Pläne, wozu der Gewinn verwendet werden soll?“ Das war am Mittwochabend in der Langwedeler Filiale der Firma smari Hörgeräte nicht anders. Bei Inhaber Leon Riedel und seinem Team hatten sich Vertreter der Vereinigung der Selbstständigen (VdS) und drei Gewinnerinnen und Gewinner eingefunden.

Der Anlass: die Übergabe der Hauptpreise des Weihnachtsgewinnspiels der VdS Langwedel.

Mehr als 30 000 Gewinnkarten waren abgegeben worden, der Zuspruch zum Gewinnspiel ist in der Tendenz eher noch steigend, wie der VdS-Vorsitzende Hendrik Söhn erklärte. An den Karten ließ sich ablesen: Viele Kunden kommen nicht nur aus dem Flecken Langwedel, sondern auch aus Verden und Achim. „Aus Thedinghausen ist es weniger als früher“, sagte Söhn. „Aber wir haben ja auch immer noch die Baustelle.“ Gemeint war damit die Brücke über das Weserwehr zwischen Intschede und Daverden, auf deren Fertigstellung man links und rechts der Weser immer noch wartet.

Nicht nur die Beteiligung am Gewinnspiel war hervorragend, auch der VdS-Neujahrsempfang mit der Ziehung der Hauptpreise als Höhepunkt war sehr gut besucht. Das Wetter spielte bei der Open-Air-Veranstaltung aber auch bestens mit. „Schon der Aufbau lief ganz entspannt und bei guter Stimmung“, sagte VdS-Vize Bianca Boss, die beim Neujahrsempfang die Moderation und die Verlosung der Vor-Ort-Gewinne übernommen hatte. Was beim Verlosungsempfang auffiel: In der Würstchengrillerei war die Stimmung bei den Durch-und-durch-Gastronomen Fidel Uyar und Axel Klenke mindestens so gut wie vor dem Stand bei den Besucherinnen und Besuchern.

„Wir können uns als Kaufmannschaft bei den Kunden nur bedanken“, lautete das Fazit des Vorsitzenden. „Und beinahe hätten wir als Premiere sogar die Gewinner vor Ort gehabt.“

„Wir waren gerade zuhause wieder durch die Tür, da klingelte das Telefon“, erzählt Helmut Rippe, der für seine Frau Irmtraut den zweiten Preis, 500 Euro in Einkaufsgutscheinen, den Langwedeler Zehnern, abholte. Den Rippes war es dann doch ein bisschen zu kalt geworden, sie waren vor der Schlussziehung nach Hause.

Noch länger ahnungslos blieb die Hauptgewinnerin Anne-Katrin Krause. Sie erhielt 1 500 Euro in Langwedeler Zehnern. Auch sie hatte die Schlussziehung nicht mehr wahrgenommen, die Veröffentlichung der Gewinnernamen in der Zeitung auch irgendwie nicht registriert. Bis dann für die VdS-Langwedel Nicole Witt vor der Haustür stand und die frohe Kunde überbrachte. „Das war ein Donnerstag. Das weiß ich genau“, sagte Anne-Katrin Krause.

Den dritten Preis, 300 Euro in Einkaufsgutscheinen gewann Brunhild Raudonis. Damit bleiben alle drei Gewinne dieses Mal im Flecken Langwedel.

Gibt es das Weihnachtsgewinnspiel auch in diesem Jahr wieder? „Aber auf jeden Fall“, sagt Hendrik Söhn. Aktuell läuft bei der VdS Langwedel die Vorbereitung auf die nächsten beiden Großereignisse, die die Kaufleute organisieren: der Schnäppchenmarkt am 23. April und der Langwedeler Markt vom 8. bis zum 10. September. Beide Veranstaltung werden traditionell die Große Straße wieder in eine Flaniermeile verwandeln, die dann natürlich für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird.

Bleibt am Ende noch eine Antwort auf die Frage nach der Verwendung des Gewinns. „Nichts Bestimmtes.“ Anne-Katrin Krause plant keinen gezielten Großeinkauf. Mit den Langwedeler Zehnern kann man gut ganz normal in der Ortschaft einkaufen. jpw