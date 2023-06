Ursula Balke stellt im Häuslingshaus Langwedel aus

Von: Jens-Peter Wenck

Ursula Balke bringt einige ihrer Werke mit nach Langwedel und stellt dann im Langwedeler Häuslingshaus aus. © Wenck

Langwedel – Wie kommen Menschen miteinander ins Gespräch? Nur mit Worten? Mit Blicken müsste das doch auch gehen, zumindest wenn man eine Kommunikation aufnehmen möchte. Was ist mit Kunst? Mit Kunstwerken, gleich ob in der Malerei oder als Skulptur? Für Ursula Balke ist das absolut ein probates Mittel.

Ob mit ihren Skulpturen, die zum großen Teil aus Naturmaterialien bestehen – aber nicht nur –, oder mit ihren Bildern. „Ich habe beides immer als Sprache benutzt und gesehen. Ich bin ja Kunsttherapeutin“, sagt sie fast ein wenig verlegen. Was sich hinter dieser Bemerkung verbirgt, verrät ansatzweise ein Blick in ihre Vita. Ursula Balke hat Kunstpsychotherapie in Hamburg studiert und ein Studium an der Hochschule für Künste findet sich in ihrem Lebenslauf auch.

Mittels Kunst kann Mensch gut ins Gespräch kommen, findet die Künstlerin aus Riede-Felde. Seit ihrer Pensionierung hat sie mehr Zeit für ihre Kunst, was sie mal gar nicht so verkehrt findet, vor allem, wenn es um die Möglichkeiten geht, die sie nun in der Auseinandersetzung mit ihren Arbeiten hat.

1. Akt: Sie packt ihre eigene Geschichte, ihr eigenes Erleben in ihre Werke. Wenn Balke mit einer Skulptur beginn, steht am Anfang noch nicht fest, wie sie aussehen wird. „Das entwickelt sich.“

2. Akt: Das Werk wird ausgestellt, findet im Idealfall interessierte Betrachter. Menschen, die vor dem Hintergrund ihrer eigene Geschichte eine ganz eigene Sichtweise gewinnen.

3. Akt: Künstlerin und Betrachtende kommen ins Gespräch, in einen Austausch. Und wenn nicht, ist doch schon so viel erzählt.

Eine Skulptur, die Ursula Balke dieser Tage gern zeigt, ist der junge Mann der sein Päckchen einen Berg hinaufschleppt – und viele Betrachter unweigerlich an Sisyphos erinnert. Den Mann aus der griechischen Sagenwelt, der von den Götter dazu verurteilt wurde, einen Felsbrocken den Berg hinaufzurollen. Kurz vor dem Gipfel rollt der Brocken immer wieder herunter. Sisyphos wird nie fertig, kommt nie ans Ziel.

Die Künstlerin hat bei ihrer Figur an den Klimawandel und die jungen Aktivisten gedacht, die versuchen, diese Katastrophe abzuwenden. „Er, die junge Generation, ist dabei, seinen/ihren Weg zu gehen.“ Balke hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass dieser neuzeitliche Klimabrocken sein Ziel erreicht.

Ab kommenden Sonntag sind einige von Ursula Balkes Werken in einer Ausstellung im Langwedeler Häuslingshaus zu sehen, Gemälde und Skulpturen.

Wobei den Skulpturen schon ihre ein bisschen größere Leidenschaft gehört. „Ich träume Skulpturen, Bilder male ich.“

Ihre Arbeiten scheinen ihr fast wie für das Häuslingshaus gemacht. Die verwendeten Materialien haben ihre ganze eigene Geschichte – und das alte Haus in Langwedel auch. Was und wie viel genau in Langwedel zu sehen sein wird: Mal schauen, was sich im Haus machen lässt.

Geplant ist zur Vernissage am Sonntag, 11, Juni, ab 11 Uhr nicht nur die Eröffnungsrede vonseiten des Kulturvereins. Pago Balke, Ehemann von Ursula, wird eingangs ein Gedicht vortragen, in seinem ganz eigenen Stil die ausgestellten Werke erläutern. Und ein Lied soll es auch geben. So ist der Plan.

Angemerkt sei auch noch: Wer ihn kennt, weiß, dass die Vortragskunst von Pago Balke gern mit einer gehörigen Portion Humor und einem kräftigen Augenzwinkern verbunden wird. Genau diese Eigenschaften darf man getrost auch von den Werken Ursula Balkes erwarten.

Die Ausstellung ist am kommenden Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am 17. und 18. Juni öffnet der Langwedeler Kulturverein als Veranstalter die Ausstellungstüren (Auf dem Sandberg 11) noch einmal jeweils von 14.30 bis 18 Uhr.

Wer an den Öffnungstagen noch eine kleine Führung durchs Haus mit Erläuterungen zu dessen Geschichte und Sanierung wünscht, hat von 16 bis 18 Uhr in Dr. Wolfgang Ernst vom Kulturverein genau den richtigen Ansprechpartner. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber absolut willkommen.