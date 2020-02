Langwedel - Von Hans-ulrich Knopp. Der große Saal im Langwedeler Gasthaus Klenke war jetzt schon morgens gut befüllt. Gekommen waren über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der insgesamt sechs Langwedeler Kindertagesstätten, die sich zur Fortbildung bei Klenkes am Herrenkamp trafen. Eingeladen zu diesem Fachtag hatte Frauke Stomberg, Fachberaterin für die Kindertagesstätten beim Landkreis Verden, die diese ganztägige Weiterbildung zusammen mit den Kita-Leitungen des Fleckens geplant hatte. Vor Ort waren auch Bürgermeister Andreas Brandt sowie der Leiter des Hauptamtes, Rolf Korb, der in der Verwaltung die Verantwortung für die Kindertagesstätten trägt. Mit von der Partie war ebenfalls Michael Regner, Dipl. Sozialpädagoge aus Kaltenkirchen und Referent zum Thema des Fachtages: „Partizipation“.

Nach der Begrüßung durch Frauke Stomberg ging Bürgermeister Brandt auf die Bedeutung der Arbeit aller anwesenden Mitarbeiter für den Flecken Langwedel ein. Die Standards und die Konzeptionen der Arbeit in den Kindertagesstätten des Fleckens seien vorbildlich, brauchten keinen Vergleich zu scheuen und seien für die positive Entwicklung der anvertrauten Kinder von unschätzbarem Wert. Zugleich äußerte sich Brandt zur weiteren expandierenden Entwicklung im Bereich der Kindertagesstätten und stellte dabei zusätzliches Personal auch im Hinblick auf die Realisierung von Kleingruppenkonzepten in Aussicht.

Im Schwerpunkt des Vormittages stand das Referat des Sozialpädagogen Michael Regner, der durchaus charmant und humorvoll die recht große Lerngruppe bei Laune hielt und sachkundig aus Sicht eines Praktikers das Thema „Partizipation“ eingehend beleuchtete. In seinem Referat kombinierte er Grundlagenwissen zur „Partizipation / Teilhabe“ mit Filmsequenzen aus dem Alltag von Kindertagesstätten und gab damit Hilfestellung, zumindestens aber Anregungen zur Teilhabe und Selbstbestimmung der Kids im Alltag einer Kindertagesstätte.

Im Kern seiner Ausführungen beleuchtete er drei Fragen: 1. Was steckt hinter der Partizipation/Teilhabe? 2. Was bedeutet Partizipation/Teilhabe für die Kinder selber? 3. Wie kann man Partizipation/Teilhabe umsetzen?

Bei der Beantwortung muss man sich natürlich auch damit beschäftigen, wo Kinder in Kitas selbst bestimmen können, was sie tun oder wie der Tag abläuft. Wo fängt Selbstbestimmung an und wo muss sie enden? Wo sind die Grenzen gesetzt, wenn es um Teilhabe und Mitbestimmung geht? Wie gibt man den Kindern das Gefühl, dass sie ernst genommen und gehört werden, wenn sie etwas zu sagen haben?

Alles spannende Fragen, die im Vortrag des Sozialpädagogen angesprochen und hinterfragt wurden und die Einfluss auf die anschließende Arbeit in den Workshops hatten. Im Schwerpunkt des Nachmittages stand dann eben diese Arbeit in drei Workshops mit der anschließenden Vorstellung der Arbeitsergebnisse plus Erörterung und Diskussion im gemeinsamen Plenum. Die drei Workshops erarbeiteten Inhalte zu folgenden Themen: „Kinder im Kita-Alltag beteiligen“, „Teamentscheidungen treffen“ und „Eltern mit ins Boot holen“.

Insgesamt erwies sich der Fachtag im Fazit von Veranstaltern sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmern als sinnvoll und gewinnbringend: Zum einen als Möglichkeit zum persönlichen und fachlichen Informationsaustausch, zum anderen als Hilfestellung und Anregung im schwierigen Arbeitsalltag, wenn es um Fragen der Teilhabe, Selbstbestimmung und Partizipation geht.