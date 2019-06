Unfall auf der L158 in Holtebüttel: Sechs Menschen verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Unfall in Hotelbüttel schwer verletzt worden. Es kam zum Zusammenprall von zwei Autos.

Holtebüttel - Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 20.14 Uhr auf der L158 in Höhe der Abzweigung nach Nindorf. Eine 30-jährige Frau bog mit ihrem Auto unter Missachtung der Vorfahrt einer 49-Jährigen nach links auf die Landesstraße in Richtung Verden ein.

Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Autos, teilt die Polizei mit. Die Unfallverursacherin, ein weiterer Insasse in ihrem Wagen sowie die 49-Jährige mit ihren drei Insassen wurden verletzt.