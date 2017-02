So könnte das Bild aussehen: Anne Richard zeigt ein Foto mit Schneeglöckchen herum.

Langwedel - Die Leinwand, der Hintergrund für das neue Bild ist schon mal schön blau. Die Finger auch. Macht nichts, die Farbe geht ganz leicht wieder ab.

Die Runde sitzt ganz gemütlich am großen Tisch zusammen, das sieht schon nach einem etwas anderen Kunstprojekt aus. Obwohl: „Projekt“ – so hoch muss man die Latte ja auch nicht gleich hängen, nur weil die Cluvenhagener Malerin Anne Richard dabei ist.

Zum dritten Mal sitzt der Malkreis an diesem Morgen zusammen, einmal in der Woche greift man zu Pinsel und Farbe. „Am Anfang lese ich immer ein Gedicht vor. Passend zur Jahreszeit“, erzählt Anne Richard. Heute sind es die „Schneeglöckchen“. Die Verse sind vorgetragen, Richard zeigt noch ein Foto von Schneeglöckchen herum. „Jetzt können Sie einfach drauf los malen. Es muss nicht genauso aussehen.“ Na, gut. Dann los. Am Tischende geht eine Künstlerin voller Enthusiasmus und Einsatz ans Werk. „Sie machen das richtig gut“, findet Richard.

Auf der anderen Seite geht die nächste Malerin wesentlich zaghafter zur Sache. „Reicht das hier?“, will sie von der Kursleiterin Anne Richard wissen. „Was meinen Sie denn?“, antwortet die.

„Na, hier unten müsste noch was hin. Und da oben noch mehr Blüten...“ Anne Richard dazu: „Ich glaub, Sie können das selbst ganz gut beurteilen. Ich vertraue Ihnen da voll und ganz.“ Ein Maler und seine Kollegin verzichten im Moment auf den Rat von Anne Richard, man berät sich zunächst gegenseitig. „Da müsste noch Grün hin.“ – „Jau. Dann brauch ich noch Farbe.“ Anne Richard holt Nachschub.

Hauptberuflich macht sie ja Wandbilder. Wie im Etelser Bahnhofstunnel. Oder hier an der Wand in der Hubertus Tagespflege in Langwedel. Als sie das Bild gemalt hat, gab es mit der Pflegedienstleitung lose Gespräche, ob die Künstlerin nicht mal mit den Gästen der Tagespflege malen möchte und könnte. „Jetzt haben sie mich wieder angerufen und hier sind wir.“

Es geht nicht um große Kunst. „Gemeinsames Malen, gemeinsame Beschäftigung, Abwechslung im Alltag, zusammensitzen und sich unterhalten. Gucken, wie Dinge aussehen. Aufmerksamkeit auf ein Thema, ein Bild, ein Gedicht richten“, zählt Anne Richard als Sinn und Zweck ihres Engagements auf. Spaß machen soll es. Nun muss man mal abwarten, wie es läuft, ob die Mallust anhält. Da kann und wird man dann auch verschiedene Techniken ausprobieren.

Und wer nicht mag, der muss ja auch nicht mitmachen. Außerdem werden ja noch Gesellschaftsspiele angeboten, Sitzgymnastik, Gedächtnistraining, es werden Volkslieder gesungen, demnächst Fasching gefeiert, der Dom in Verden und das Pferdemuseum besucht. Man fährt zu zu Dodenhof oder in den Weserpark. Aber das ist eine andere Geschichte.

Christine Renneis, stellvertetende Pflegedienstleiterin kommt vorbei, wirft mehr als einen Blick auf die Bilder, schnackt mit einem Maler op Platt, was dessen Frau wohl sagen wird, wenn er mit so einem Werk ankommt – und ist begeistert. „Alle haben gesagt: Das können wir nicht. Und dann entstehen da solche Bilder draus.“ jw