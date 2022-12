Und das macht den Kindern in Etelsen auch noch Spaß

Von: Jens-Peter Wenck

Was für ein Spaß: Beim Projekt „Skipping Hearts“ kamen die Mädchen und Jungen voll auf ihr Vergnügen. © Wenck

Etelsen – „Legt jetzt bitte mal die Hand auf euer Herz. Und? Schlägt es schon ein bisschen schneller als sonst?“, will Johanna Geils wissen. Ein begeistertes „Jaaaaa!“ kommt am Mittwochmorgen von den Kindern der Klasse 3c in der Sporthalle Etelsen. Ob die Herzen jetzt vor Begeisterung oder vom Seilspringen schneller schlagen? „Das ist gut“, findet Johanna Geils auf alle Fälle und erklärt, wie toll es wäre, wenn die Mädchen und Jungen ein paar Mal in der Woche ihr Herz so schnell zum Schlagen brächten, etwa für eine halbe Stunde.

Dann wird das Herz trainiert und bleibt auch länger stark und fit, wenn die Kinder groß sind.

„Wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko im Alter am Herzen zu erkranken“, schreibt die Deutsche Herzstiftung in einer Presseinformation zu ihrem Projekt „Skipping Hearts“, auf Deutsch: „Hüpfende Herzen“. Dabei handelt es sich um eines der Präventionsprojekte der Herzstiftung für Kinder und junge Leute. Schulen können sich für einen Workshop bewerben. Wer einen Zuschlag erhält, muss nichts zahlen, das Angebot ist für die Schule kostenlos.

Eines der Angebote dreht sich um „Rope Skipping“. Das ist nicht nur schlichtes Seilspringen, sondern mittlerweile eine eigene Sportart, bei der sich während des Seilspringens unglaublich viele verschiedene Tricks machen lassen. In Etelsen macht die 3c mit ihrer Lehrerin Tanja Bochinski den Workshop. Die 3a und die 4b kommen später dazu, gucken ein Weilchen zu – und dürfen sich dann auch im Seilspringen, Pardon „Rope Skipping“ ausprobieren. „Sieht leicht aus?“, ruft Johanna Geils gegen die laut wummernde Musik – die gehört bei diesem Skipping unbedingt dazu – Richtung Besucher auf der Tribüne. Es sieht vielleicht so aus, ist es aber nicht. Bis man ein paar Tricks drauf hat, muss man schon etwas üben. Wenn es dann klappt, strahlen die Kinder wie der helle Weihnachtsstern – und die Erwachsenen freuen, dass es mit der Vermittlung von Erfolgserlebnissen für alle und der Förderung des natürlichen Bewegungsdranges der jungen Menschen so vorzüglich geklappt hat.

Alle in der 3c haben mindestens vier von sechs Sprungtricks gelernt, alle gestellten drei Aufgaben gemeistert. „Skipping Hearts Basics habt ihr damit schon“, sagt Johanna Geils im abschließenden Gesprächskreis. „Dann gibt es noch den Skipping Hearts Champion und den Hero“, sagt sie. „Kommst du dafür noch mal wieder?“, will ein junger Mann wissen.

Nein, andere Schulen wollen auch einen Workshop haben. Aber die Sportlehrerinnen und Sportlehrer könnten mit den Kindern weitermachen. Oder sie springen zuhause weiter, mit Freundinnen und Freunden. Alle Workshop-Teilnehmer bekommen das Trainingsheft „Seilspringen macht Schule“, die Grundschule bekommt einen Stempel, kann damit die Champion- und Hero-Leistungen bestätigen. „Eure Eltern können den ausgefüllten Pass im Internet hochladen, und ihr bekommt dann von uns einen coolen Turnbeutel zugeschickt. „Yeeeeaaaah!“, lautet die Antwort.