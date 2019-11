Umfrage zum Bürgerbus läuft an

Langwedel - Von Jens Wenck. „Wir haben hier schon wie auf Kohlen gesessen“, sagt Bürgermeister Andreas Brandt. Aber Mittwochmittag kam die Lieferung an, gestern standen die Pakete erst zur Pyramide im Rathaus aufgestapelt und gingen dann ins Briefverteilzentrum der Post. In den kommenden Tagen dürfen jetzt 6 107 Haushalte in Langwedel damit rechnen, dass sie die Fragebögen zum Bürgerbus in ihrem Briefkasten finden.

Schon im Frühjahr 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, eine Initiative zu unterstützen, die sich um eine mögliche Einführung eines Bürgerbusses im Flecken Langwedel kümmert. Es gründete sich eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern aller Fraktion im Gemeinderat.

Man hörte sich in der Nachbarschaft um, wie es denn da so mit dem Bürgerbus läuft. Nahm Kontakt zum ZVBN (Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen) auf. In dessen Gebiet fahren aktuell schon 23 Bürgerbusse zusätzlich zum normalen öffentlichen Personennahverkehr. Der ZVBN empfahl eine Haushaltsbefragung, um überhaupt erst mal nach dem wirklichen Bedarf zu gucken.

Der Musterfragebogen des ZVBN wurde auf Langwedeler Verhältnisse umgearbeitet. „Dann wollte ich wissen, ob 20 Prozent Rücklauf bei so einer Umfrage realistisch wären“, so Andreas Brandt. Vom ZVBN sei die Antwort gekommen, bei 20 Prozent wäre man Umfragekönig. „Wir wollen aber Kaiser sein“, erklärte Brandt gestern.

Frankierte Rückumschläge waren im Etat nicht drin. Aber 36 Sammelstellen richtete man ein. Der geneigte Fleckenbewohner kann seinen ausgefüllten Bogen natürlich im Rathaus, bei Edeka Redling, bei Fliesen Wilkens, in der Avia Tankstelle in Cluvenhagen, in den Filialen der Bäckerei Rotermundt in Etelsen und Daverden sowie im Hofladen Früchtenicht in Völkersen in eines der dort aufgestellten großen grauen Behältnisse mit dem Bürgerbus-Symbol werfen. Außerdem nehmen 29 Rats- und Ortsratsmitglieder ausgefüllte Fragebögen an. Bis zum 14. Dezember prangt hier das charakteristische Bürgerbus-Symbol auf den betroffenen Briefkästen. Die Adressen findet man auf der Rückseite des Anschreibens zum Fragebogen.

Nun gibt es aber noch an die 800 Gewerbebetriebe und Privatleute, an deren Briefkästen ein „Keine Werbung“ klebt. Hier werden auch keine Haushaltsbefragungen eingeworfen. Wer trotzdem teilnehmen möchte, der wendet sich an Anja Müller im Rathaus (Telefon 04232 / 3932) und kann dann hier einen Fragebogen bekommen.

In dem wird abgefragt, ob und wann überhaupt Nachfrage und Bedarf für einen Bürgerbus besteht. Zusätzliche Wünsche und Anregungen nimmt man ebenfalls gern entgegen sowie die Meldung, wer denn selbst bereit wäre, den Kleinbus (mit acht Sitzplätzen) zu fahren.

„Wir sind gespannt darauf, wie sich die Bürger positionieren“, sagte gestern Bernd Michallik von der Arbeitsgruppe Bürgerbus. Die Kernorte im Flecken sind ja in Sachen Bus und Bahn gut angebunden. „Aber für uns ist es auch entscheidend, ob in Randgebieten ein Bedarf da ist.“ Wie kommt man zum Beispiel aus Völkersen oder Hagen-Grinden zum Arzt? Das wäre so ein Thema. Oder ist jemand möglicherweise bereit, auf sein eigenes Auto mal zu verzichten und in den Bürgerbus zu steigen? Das ist nun wieder eine Frage, die in unsere umweltbewegten Zeiten passt. „Ganz wichtig: Ein Bürgerbus ist kein Sammeltaxi, das auf Bestellung kommt. Auch dieser Bus fährt nach einem festen Fahrplan“, so der Hinweis von Andreas Brandt.

„Entschieden ist in Sachen Bürgerbus noch gar nichts“, stellte Marco Bachmann klar. Um da zu einem Schluss zu kommen, macht man ja schließlich die Umfrage. Die möchte die Arbeitsgruppe noch in diesem Jahr auswerten – und anschließend guckt man weiter.