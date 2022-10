Ukraine-Flüchtlinge in Cluvenhagen: „Was brauchen die wirklich?“

Von: Jens-Peter Wenck

Teilen

Wirklich nur eine Notunterkunft ist die Mehrzweckhalle, in der die Geflüchteten in mit Planen und Vorhängen abgeteilten Bereichen untergebracht sind. © Wenck

Cluvenhagen – Es fing mit Spielsachen an, erinnert sich Rainer Metko. Die wurden ihnen von den Kindern auch förmlich aus den Händen gerissen. Zu Spenden für Geflüchtete aus der Ukraine wurde schon oft aufgerufen. Die Spendenbereitschaft ist immer noch recht hoch. „Aber nur einfach vor die Tür schütten geht nicht“, sagt der Etelser Metko. Darum gab es an der Mehrzweckhalle in Cluvenhagen eine Spendenaktion in ganz anderer Form als sonst gewohnt.

Neu war, dass die Sachspenden nicht allgemein zu einem Sammelpunkt gebracht wurden, sondern sie gezielt an die Geflüchteten verteilt wurden.

„Was brauchen die wirklich?“, war für Rainer Metko und weitere Sportkolleginnen und Kollegen aus dem TSV Etelsen die entscheidende Frage. Über die Spielzeugaktion und eine Sportlerin war der direkte Kontakt zu den Ukrainern zustande gekommen. Bei der Bedarfsermittlung bekam Rainer Metko Hilfe von Emilia Heinz, die fließend russisch spricht. Die allermeisten Geflüchteten sprechen wenig Englisch, noch kaum Deutsch. Die Erkenntnis: Gebraucht werden vor allem warme Sachen für den Winter. Wer im Sommer auf die Flucht ging, nahm nur das Allernötigste mit ...

Bei dieser Aktion hatte Metko in seinem großen Bekanntenkreis herumtelefoniert, sodass annähernd zehn Autos auf dem Parkplatz an der Cluvenhagener Halle standen. Eigentlich alles Sportlerinnen und Sportler aus dem TSV Etelsen. „Das war mehr im kleinen Kreis und ist nicht über den Verein, den Vorstand gelaufen“, sagt Rainer Metko. Der jeweilige Kofferraum wurde geöffnet und die Mitbürger aus der Ukraine konnten nach brauchbaren Sachen stöbern.

Diese private schnelle Hilfsaktion hatte Rainer Metko mit Landrat Peter Bohlmann und der ersten Kreisrätin Regina Tryta abgeklärt. „Das war ein supernettes Gespräch“, so Metko. Auch mit den Johannitern wurde das Vorhaben verabredet. „Um die Sachspenden gezielt an die Flüchtlinge zu bringen, ohne die Johanniter zu belasten und keinen überflüssigen Müll zu erzeugen“, erklärte Metko im Namen der Sportler ihre Idee gegenüber der Hilfsorganisation, die sich um den Betrieb der Flüchtlingsunterkunft kümmert und der Kreisverwaltung.

Kofferraum auf und die Geflüchteten konnten sich die nötigen und passenden Sachen bei Rainer Metko und den anderen Helfern heraussuchen. © Hustedt

„Vorab ist der Bedarf mit den Flüchtlingen zu klären, dann einen gemeinsamen Termin mit Spendern und Flüchtlingen auf dem Parkplatz vor der Halle finden, um die benötigte Ware im Kofferraum zu präsentieren. Wie auf dem Flohmarkt suchen sich die Flüchtlinge die Waren kostenfrei aus. Nicht benötigte Ware wird von jedem wieder mit nach Hause genommen“, lautete der Plan, der dann auch genauso umgesetzt wurde – und gut funktioniert hat.

Da noch weitere Flüchtlinge in der Mehrzweckhalle erwartet werden, könnte eventuell eine weitere Aktion gestartet werden, so die Überlegung bei den Helfern.

Allerdings ist den Etelsern eine weitere Sache aufgefallen, die die Geflüchteten aus der Ukraine sehr belastet. Die Unterbringung in einer Massenunterkunft wie der großen Mehrzweckhalle ist kein Zuckerschlecken. „Wir haben dort schon eine riesige Geräuschkulisse erlebt, die es zum Beispiel schwer macht, die kleinen Kinder in den Schlaf zu bekommen“, erklärte Rainer Metko. In der Halle sind mit Plastikbahnen einzelne Bereiche abgeteilt, die nach oben hin offen sind. Geschlafen wird auf Feldbetten. Außerhalb der Sporthalle wurden in den Mehrzweckräumen batterieweise Kochherde, Waschmaschinen und Trockner aufgestellt.

„Es ist auch für den Landkreis nicht einfach, die passenden Räumlichkeiten zu finden, wie mir der Landrat berichtete“, sagt Rainer Metko. „Aber vielleicht ist ja doch jemand bereit, eine kleine Familie aufzunehmen. Meistens sind es ja junge Mütter mit ihren Kindern, da der Vater in der Ukraine bleiben musste. Vielleicht können sich einige Mitbürger, die leere Häuser oder Wohnungen haben, durchringen, diese an die Flüchtlinge zu vergeben“, so seine Hoffnung. whu/jpw