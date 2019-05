Trubel auf dem Bauernhof

Kindergarten, Krippe und Hort in Etelsen genießen gemeinsames Sommerfest

+ © Hustedt Bunt und bisweilen ausgelassen ging es beim Sommerfest in der Kita Etelsen zu. Hier hatten die Organisatorin eine Menge Mitmachstände aufgebaut. © Hustedt

Etelsen – „Bauernhof“ war in diesem Jahr das Motto des Sommerfestes, zu dem der Etelser Kindergarten Paschkebergstraße, Krippe und Hort am Samstag eingeladen hatten. Bei feinem Frühlingswetter kamen viele Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte. So liefen neben den 75 Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte, die 30 Kinder der Krippe und die 40 Kinder des Horts viele Geschwisterkindern durch den Garten, um die vielen Stationen auszuprobieren.