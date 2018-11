Trockener Boden erschwert Pflanzaktion

ETELSEN - Der trockene und teilweise stürmische Sommer hat den Bäumen auf der Obstwiese beim Feuerwehrhaus in Etelsen stark zugesetzt. Einige Stämme wurden nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Irmtraud Kutscher aus dem Boden gerissen und konnten mit viel Glück mühsam wieder aufgerichtet werden, andere sind bei der Trockenheit regelrecht verdurstet und eingegangen. Mit Hilfe des von ihr eingeschalteten Landkreises wurde Ersatz für die Obstwiese, die auch als Bienenweide dient, beschafft. Fünf Bäume brachten jetzt Helfer in die Erde.

Allerdings gestaltete sich die Pflanzaktion wegen des knochentrockenen Untergrunds viel aufwendiger als gedacht. Schon in 20 Zentimetern Tiefe stellten die Aktiven vom Nabu keine Feuchtigkeit mehr im Boden fest, und das Bohrgerät für die Pflanzstäbe hatte arge Schwierigkeiten, wenigstens 55 Zentimeter tief ins Erdreich einzudringen.

Die Nabu-Leute kämpften den ganzen Samstag damit, die Apfel- und Birnenbäume alter Sorten an ihren Bestimmungsort zu bringen. Mitglieder des Ortsrats und der Feuerwehr unterstützten sie dabei. Sie warfen die Setzlinge mit Erde an und gossen langsam Wasser nach. Herbert Feder, der Naturschutzbeauftragte des Fleckens Langwedel, band die neuen Bäume am Ende fachgerecht an. - hu