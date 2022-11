Treffen auf Friedhöfen in Langwedel: „Im Sitzen einfach geschmeidiger“

Die Sitzprobe hat die neue Bank auf dem Völkerser Friedhof schon mal bestanden – stellen Christoph Lindhorst und Andreas Noltemeyer (v.l.) fest, stehend dahinter: Anja Müller und Dieter Haase. © Duncan

Völkersen/Holtebüttel/Etelsen –Trotz des Trends zu Urnengräbern spielen Friedhöfe weiterhin eine wichtige Rolle für die Familien der Verstorbenen, weiß Andreas Noltemeyer, Friedhofsgärtner in Achim-Baden und Ortsbürgermeister von Völkersen. „Nur flächenbedingt wird es weniger“, räumt er ein. Umso wichtiger sei es, die veränderten Strukturen neu zu beplanen. Dabei erwies sich eine Spende der Treuhandstelle für Dauergrabpflege Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt in Hannover als äußerst passend. Für die Zuwendung in Höhe von 1000 Euro hat der Flecken Langwedel neue Sitzbänke auf den drei kommunalen Friedhöfen Völkersen, Schülingen und Etelsen installiert. Aus diesem Anlass trafen sich jetzt die Ortsbürgermeister Andreas Noltemeyer, Christoph Lindhorst (Holtebüttel) und Dieter Haase (Etelsen) mit Anja Müller von der Friedhofsverwaltung des Fleckens auf der Anlage in Völkersen.

Die Treuhandstelle betreibt auf allen drei Friedhöfen verschiedene Grabanlagen – in Kooperation mit Andreas Noltemeyer und Steinmetz Jens Spieler aus Ottersberg. Die für die Treuhandverträge geleisteten Vorauszahlungen der Kooperationspartner legt die Treuhand „nach den Grundsätzen größtmöglicher Sicherheit und bestmöglicher Verzinsung“ an, heißt es auf deren Internetseite. So ergab sich für Noltemeyer im Jahr 2021 die Ausschüttung in Höhe von 1000 Euro.

„Da ist so eine Sitzgelegenheit perfekt. Die fehlen nämlich oft“, stellt Noltemeyer fest. Und sein Ehrenamtskollge Dieter Haase betont, dass es vor allem alte Leute seien, die die Friedhöfe regelmäßig besuchen – nicht nur für die Grabpflege, sondern auch, um Kontakte mit Freunden und Bekannten zu halten. „Und das ist im Sitzen einfach geschmeidiger“, stellt Haase fest.

„Es wäre schön, wenn die Friedhöfe auf lange Sicht einen parkartigen Charakter bekommen würden“, findet Christoph Lindhorst und fügt hinzu: „Mit einer Bank fängt es an.“ Denn Sitzgelegenheiten seien nicht das einzige, was auf den Friedhöfen des Fleckens Langwedel zahlreicher vorhanden sein könnte. Um die Aufenthaltsqualität auf den gemeindeeigenen Gottesackern zu verbessern, gibt es weitere Pläne. „Wir sind dabei, ein langfristiges Konzept für die Friedhöfe zu entwickeln“, sagt Anja Müller. Ein neues Wegenetz und die Restaurierung der Kapelle in Völkersen sowie neue sanitäre Einrichtungen auf dem Holtebütteler Friedhof – nennt Noltemeyer Beispiele für bereits erfolgte Verschönerungen der Anlagen. „Dafür, dass Leute jetzt mehr bezahlen, bekommen sie auch einen Mehrwert“, so Noltemeyer. Wie im Fachausschuss für Friedhofsangelegenheiten angekündigt, steigen die Friedhofsgebühren zum Jahreswechsel.

Doch zurück zu den Sitzbänken, die übrigens aus robustem Recycling-Kunststoff bestehen. Dieses Material war für Andreas Noltemeyer nicht unbedingt erste Wahl, muss er zugeben. „Aber Holzbänke sind vielfach sehr aufwendig in der Unterhaltung“ – und damit auch teurer, wie sich der Völkerser vom Bauhof erklären ließ. Laut Lindhorst sei auch auf die Auswahl der Standorte geachtet worden, damit Friedhofsbesucher an einem sonnenbeschienen Platz pausieren und miteinander klönen können. „Mit Verwaltung, Politik und Fachleuten vor Ort waren die Gespräche immer zielführend“, hebt Noltemeyer positiv hervor.