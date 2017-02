Der Traum vom Leben als Prinzessin – und clevere Kinder

Lanwedel - Auch in Zeiten von Zeichentrickfilm und Computer hat das traditionsreiche Puppentheater nichts von seiner Faszination verloren. Dies bewies die Aufführung von Eva Spilkers „Eine-Frau-Regenbogen-Theater“ im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses im Rahmen der Kinderkulturreihe des Langwedeler Kulturvereins.

Sigrid Ernst vom Kulturverein begrüßte an diesem Sonntagnachmittag zu „Die verzauberte Prinzessin nämlich richtig viele kleine und große Gäste.

Dann ging es auch schon los, mit der spannenden Geschichte über eine verzauberte Prinzessin. Die ist erst einmal gar keine, sondern ein ganz normales Mädchen. Das aber gern ein Prinzessin wäre.

Wie das in Geschichten so ist: Lucies Traum wurde wahr, sie durfte für eine Nacht eine Prinzessin sein. Mit goldener Krone und Glitzerkleid sah sie auch richtig aus wie eine Prinzessin.

Doch das Prinzessinnenleben verläuft anders als erwartet. Die kleine Prinzessin soll unbedingt heiraten. Ein Königssohn kam angeritten – und fiel bei ihr durch. Dann kam der Zauberer Rasani angeflogen, aber den wollten die Eltern nicht. Was dem Magier aber gar nicht passte. Schnell wurde Lucie von Rasani weggezaubert und auf sein sein Zauberschloss entführt. Und das war nur der Auftakt zu weiteren Abenteuern, bei denen die Kinder richtig mitgingen.

Als der Freund der kleinen Prinzessin, also Franz mitbekam, dass sie entführt worden ist, flog per Hubschrauber zum Zauberschloss.

Die Prinzessin war zu allem Unglück vom fiesen Magier Rasani in ein Ungeheuer verzaubert worden. Wie sollte Franz seine Lucie da erkennen? Da kann es nicht schaden, wenn es ein wenig Hilfe aus dem Publikum gibt und Franz seine Prinzessin am Glitzerkleids identifizieren kann.

Aber wie macht man aus einem Ungeheuer wieder eine Prinzessin? Franz blätterte im Zauberbuch und fing an zu zaubern. Doch das ging leider schief, denn so wurde auch er zu einem Ungeheuer. Erst ein Kuss konnte die Beiden retten. Doch wie küsst man eigentlich?

Glücklicherweise konnte die Kindern den verzauberten helfen. So kam es zum erlösenden Kuss, und Lucie und Franz flohen aus dem Schloss. Weil die Langwedeler Publikumskinder so doll pusten konnten, flog das Paar quasi wie der Wind gen Heimat. Zum Schluss war Lucie froh, wieder in ihrem eigenen Bett aufzuwachen, alles war nur ein Traum. Sie hatte Geburtstag und ihr achtjähriger Bruder kam zum Gratulieren. Gemeinsam mit den vielen Kindern wurde in Langwedel ein Geburtstagsständchen gesungen.

Nicht nur die Kinder hatten bei dem von Eva Spilker aus Ottersberg inszenierten Stück Gefallen, sondern auch die Eltern zeigten sich begeistert. So wollten nach der Aufführung viele der Mädchen und Jungs die schönen Figuren auch einmal aus der Nähe anschauen. Das warf man in Langwedel nach den Vorstelllungen der Kinderkulturreihe nämlich Eva Spilker spielt ihre selbst inszenierten Geschichten übrigens mit handgemachten Figuren.

Am 5. März beginnt um 15 Uhr die letzte Veranstaltung dieser ersten Kinderkulturreihe des Langwedeler Kulturvereins.

„Der Ritter ohne Fehl und Tadel“ steht dann auf dem Spielplan und wird von Christoph Bendikowski und dem Ekke Neckepen-Theater aufgeführt. Übrigens hat der Langwedeler Kulturverein Unterstützung bei der Organisation dieser besonderen Reihe, etwa durch Mittel der Lokalen AG Langwedel des Landkreises Verden.

hu