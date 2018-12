Traditionelles Brauchtum mit internationalem Anstrich

ETELSEN - Der Etelser Weihnachtsmarkt auf dem Hof Beckröge erfreut sich großer Beliebtheit. Nicht nur im Dorf, sondern auch weit, sogar sehr weit darüber hinaus. Am Wochenende war es wieder soweit und anzutreffen waren bei der zweitägigen Veranstaltung sogar Besucher aus Dänemark und Schweden.

Eine ganz Horde bestens gelaunter Frauen war aus Buxtehude angereist. Sie hatten einen Bus gechartert und dort hatte man ihnen den Etelser Weichnachtsmarkt empfohlen. Sonst trainieren die „Pep-Ladys“ im selben Fitnessstudio, nun gingen sie gemeinsam auf Weihnachtstour und fanden den von Familie Beckröge organisierten Markt dafür einfach „perfekt“.

Verständlich, schließlich gab es so ziemlich alles, was das Herz eines Weihnachtsmarktbesuchers begehrt. Rund 80 Aussteller hatten ihre Stände aufgebaut. Teilweise in der Scheune und dem Kornspeicher, wo es immer besonders gemütlich ist. Aber auch das große Zelt erwies sich nützlich, dort konnte im Trockenen nach Geschenken oder Dingen für den eigenen Bedarf gestöbert werden. Über mangelnden Zuspruch brauchte sich das Event nicht zu beklagen.

Eine große Tüte benötigte Camilla Tybussek, die mit Ehemann Ralf und ihren Eltern Ib und Britta Sörensen unterwegs war. Die Eltern sind aus Dänemark gerade zu Besuch und klar, dann geht man zum Etelser Weihnachtsmarkt. „Es ist immer schön hier und zu Fuß erreichbar“, freut sich die gebürtige Dänin.

Knipp und Schmalzkuchen war das Erste, was sich die schwedischen Gäste von Anja Weidemann und ihrer Familie gönnten. Ein Onkel ihres Mannes sei einst nach Schweden ausgewandert, verriet die Vorsitzende des örtlichen Schulvereins. Als Frederik Mölzer, ein Cousin ihres Mannes und seine Familie, einen Familienbesuch planten, wurde der Termin bewusst auf das erste Adventswochenende gelegt. Der Grund: der Etelser Weihnachtsmarkt. Man mag Schweden um vieles beneiden, aber so einen Weihnachtsmarkt gibt es dort nicht. „Aber Glühwein“, betonte der Cousin aus Helsingborg.

Es war das begehrteste Getränk am Wochenende, doch auch im Café des Gästehauses Schlossgarten herrschte reger Betrieb. Kaffee und Kuchen ließen sich mit Blick aufs benachbarte Schloss genießen. Heiße Waffeln gab es am Stand des Schulvereins und die Feuerwehr war zwei Tage im Grill-Einsatz.

Das Theater Interaktiwo erzählte die Geschichte der Bremer Stadtmusikanten. Und wie die Dänen und Schweden kommen auch sie wieder, aber bereits zum Weihnachtsbaum-Familientag am 16. Dezember auf dem Hof Beckröge. - wb