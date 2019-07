Theater mit echtem Wau-Effekt

Holtebüttel - Von Wiebke Bruns. Wenn das Halstuch vom Treppengeländer genommen wird, dann weiß Juby, dass es losgeht. „Dann ist nix mehr mit Macho“, sagt Frauchen Anja Jacobs. Aus dem Rüden wird dann Hündin Daisy, aber dafür soll er der erste Hund sein, der bei der Freilichtbühne Holtebüttel mitspielen darf.

In dem Stück „Schöne Ferien“ von Bernd Gombold spielt sein Frauchen die Gisela Hansemann. Eine wohlhabende Camperin, die gemeinsam mit Ehemann Gottfried (Jürgen Reimers) in ihrem Wohnwagen nicht auf Luxus verzichtet. Teures Geschirr und Hühnereier in allen Variationen – „braun oder weiß, Bioeier oder herkömmlich, legefrisch oder eine Woche alt“ haben sie auf Vorrat. Und das Ehepaar hat einen Hund.

Wie praktisch, dass Familie Jacobs ein passendes Exemplar zu Hause hat. Juby ist wie gemacht für diese Rolle. Die süße Fellnase löst sofort den „Oh“-Effekt im Publikum aus. Bei der Premiere schaute der Vierbeiner noch neugierig in Richtung Zuschauer. Ganz so als wolle er sagen: „Wo kommt ihr denn alle her?“ Sein tierisches Staunen dürfte sich am Mittwoch noch gesteigert haben als endlich vor voll besetzten Rängen gespielt wurde.

Doch Daisy ist gar keine Daisy. „Unser Hund ist ein Mann“, stellt Anja Jacobs klar. Dass Juby in dem Stück eine Hündin spielt, scheint dem Neunjährigen nichts auszumachen. Ebenso wenig wie die Umgestaltung seines grau-beigen Korbes, der nun königlich in Rot mit weißem Besatz erstrahlt. Hinter der Bühne sitzt der niedlichste Mitspieler des Jahres jedoch in einer schnöden Transportbox aus Plastik und wartet geduldig auf seinen Auftritt. Oder doch mehr auf das Wiedersehen mit Frauchen.

„Wir hatten versucht, dass ihn dort jemand auf den Arm nimmt, bis ich ihn abhole, aber das klappte nicht“, erklärt die Wallerin. Juby will halt immer zu Frauchen, drum übernimmt Tochter Rieke die Betreuung des kleinen Theaterstars hinter der Bühne. Hoffentlich fördert dieses Alleinstellungsmerkmal keine Starallüren. Herrchen Clemens Jacobs kümmert sich übrigens derweil um die Technik.

Heute Abend um 20 Uhr startet die fünfte von insgesamt zehn Vorstellungen. Übrigens plattdeutsches Theater, aber Juby hat auch keine Sprechrolle. Die Zuschauer erwartet nicht nur ein kühles Plätzchen im Wald, sondern ein tierisch lustiges Theaterstück.

Es gibt richtig viel zu lachen, was auch daran liegt, dass Camper Klaus Muffel (Jörg Grimm) sich in Sachen gutes Benehmen bei Daisy eine dicke Scheibe abschneiden kann. Die Badewanne teilen die Beiden sich bereits. Was noch? Das gibt es heute und morgen zu sehen sowie am 31. Juli und 2., 3. und 4. August, jeweils um 20 Uhr.

Der Eintritt beträgt acht Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Gruppen werden Ermäßigungen gewährt. Unter Telefon 0177/1941210 können Karten angefragt werden und bei unsicherer Wetterlage, ob gespielt wird.