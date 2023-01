Theater-AG der Grundschule Langwedel spielt „Liebeskummer auf dem Bauernhof“

Von: Jens-Peter Wenck

So soll ein Schlussapplaus sein. Am Ende wurden die Schauspielcrew und die Regisseurinnen Janina Fuchs und Dunja Djalvand vom Publikum gefeiert. © Wenck

Langwedel – In der Aula der Grundschule Langwedel: lange Stuhlreihen vor der Bühne. Alle leer, alles still. Nur ganz hinten, quasi in der Loge, da sitzen schon ein paar Erwachsene. Aber die machen auch fast keinen Mucks. Da – die Theaterglocke, die sonst eine ganz normale Pausenglocke ist, schlägt. Türen gehen auf, eine ganze Schule macht sich fertig und los. Klasse um Klasse kommt, der Geräuschpegel steigt, die Letzten müssen sich noch ihre Stühle mitbringen, mehr Stühle, die aufgestellten reichen nicht. Die Logenplätze rücken immer weiter nach hinten. Herrlich, endlich wieder ein Schauspiel an der Grundschule, die Theater-AG gibt „Liebeskummer auf dem Bauernhof“.

„Wir haben ein halbes Jahr lang geprobt. Und es hat uns richtig Spaß gemacht“, erklärt Pädagogin Dunja Djalvand dem flitzebogengespannten Publikum. Sie leitet die Theater-AG zusammen mit ihrer Kollegin Janina Fuchs. Zusammen mit einer ganz tollen Truppe von jungen Schauspielerinnen und Schauspielern haben sie das Stück mit viel Musik, das auf einem Bauernhof am Goldbach spielt, erarbeitet.

Die Geschichte können wir hier schon in groben Zügen verraten, weil am Abend die zweite von zwei ausgebuchten Vorstellungen vor Eltern und Familien schon gelaufen ist. Also: Mäuserich Felix hat sich unsterblich in Katze Miezi verliebt. Was die anderen Mäuse logischerweise sehr am gesunden Verstand von ihrem Freund Felix zweifeln lässt.

Andere Tiere wie der Hahn, der Schwan und die weise Eule geben ihre Kommentare beziehungsweise erbetenen Ratschläge ab. Ausgerechnet die Eule meint dann: „Nur wer viel wagt, der gewinnt auch viel.“ Außerdem gehe mit Musik ja alles besser.

Wenn man einen Schwan fragt, dann bekommt man interessante Ratschläge. Das merken auch die Mäuse. © -

Felix beschließt, seiner Angebeteten ein Geschenk und und ein Lied darzubringen. „Ohne uns. Wir können nicht helfen, wir haben zu viel Angst“, lassen die Mitmäuse ehrlicherweise wissen. Anschließend haben die Hasen – mit tanzen, singen und springen eine echte Showtruppe – noch ihren Auftritt.

Als Felix" Versuche, Miezis Liebe zu gewinnen, beinahe schiefgehen und erst einmal nur einen wütenden Bauern produzieren, wird die Geschichte bei allem Spaß kurz dramatisch. Aber: Die Maus rettet ihre geliebte Katze, die ist mehr als dankbar und die beiden ziehen Pfötchen in Katzentatze von dannen. „Was für ein schöner Tag!“, meint Felix noch. Die Bäuerin findet den Tag zwar „verrückt“, aber das Langwedeler Publikum ist begeistert.

Das gilt auch für Schulleiterin Stefanie Krüger, die Janina Fuchs und Dunja Djalvand mit warmen Worten und zwei Blumensträußen dankt. „Ich hab’ hier noch nie ein Theaterstück gesehen“, gibt Krüger zu. Wie auch. So lange ist sie noch nicht Schulleiterin in Langwedel. 2020 brach die Theater-AG ihre Arbeit ab – wegen Corona. Eine zeitlang gab es gar keine AG, weil zuallererst Lernstoff nachgeholt werden musste. Aber jetzt geht wieder etwas. „Im Sommer spielen wir auch wieder. Es geht weiter“, sagt Janina Fuchs nach der Vorstellung. „Was denn?“, will ein junger Schauspieler wissen. Tja. Das haben Fuchs und Djalvand nicht verraten. Auch dem Mann von der Zeitung nicht.