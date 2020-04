Elf Tage unter Beschuss

Heile Welt: 1935 ist dieses Foto am Eingang des Gasthauses am Goldbach entstanden. Zehn Jahre später war die Hausfront durch Beschuss eingestürzt.

Daverden - Von Harald Gerken. Am 19. April 1945 erlebten die Langwedeler, Daverdener und Etelser das für sie kurze, aber auch teilweise heftige Ende des Zweiten Weltkrieges.

Die „Festung Verden“ war buchstäblich in letzter Minute aufgegeben worden, Daverden sollte dagegen bis zum bitteren Ende ein Ort der Verteidigung bleiben, nachdem Langwedel am Vortag, dem 18. April, auch weitgehend kampflos eingenommen worden war. Stopps hatte es dort nur gegeben, wenn die Panzersperren weggeschossen werden sollten. Das letzte Bollwerk aus Baumstämmen und Erde direkt vor dem Goldbach muss den Panzerkanonier herausgefordert haben; denn von vier Fehlschüssen über die ganze Länge der Großen Straße hinweg traf einer die alte Eiche in fünf bis sechs Metern Höhe auf dem Grundstück der damaligen Schmiede/Elektrobetrieb Meyer (Urgroßvater von Dr. Heinrich und Elektromeister Klaus Meyer).

Auf dem stehen gebliebenen Stumpf hat dann in den Folgejahren ein Storch genistet und gebrütet. Nach zwei weiteren schlecht gezielten Schüssen war die komplette Hausfront der Gaststätte „Zum Goldbach“ eingestürzt. Einer der Fehlschüsse traf über den Goldbach hinweg das Haus des Daverdener Friseursalons Kolkmann und setzte es in Brand. Als der letzte Treffer dann das sinnlose Bollwerk endlich zerstörte, hatten Granatsplitter einen Menschen tödlich getroffen. Hermann Scheele war lange vorher aus einem Feldlazarett mit amputiertem Arm zurückgekehrt und war nun zum Volkssturm kommandiert worden. Mit geschultertem Karabiner hatte er auf seinem elterlichen Hof kurz vor dem Goldbach Wache halten sollen, als ein Granatsplitter ihn tödlich traf. Seine Eltern entdeckten ihn dann tot vor der Haustür.

An diesem Tage machte die britische Einheit, nicht ohne vorher ein paarmal nach Daverden hinein und auch bereits nach Etelsen zu schießen, am Goldbach Halt. Die Befehlshaber rechneten schließlich beim Weitermarsch nach Daverden mit Widerstand und nahmen daher am 18. April erst einmal im kampflos eingenommenen Langwedel Quartier.

Auf der linken Weserseite waren die Briten zügig vorangekommen und nahmen sich Zeit, uns täglich über die Weser hinweg zu beschießen.

Am 19. April nun wurde es ernst in und um Daverden, nachdem die Briten dem Ort eine ruhige Nacht beschert hatten. In den elf vorausgegangenen Tagen war es jedoch im alten Dorfkern immer wieder zu Granateinschlägen gekommen. Dort waren nun etwa 100 Soldaten ohne jegliche angemessene Ausrüstung stationiert. Sie sollten den Weserübergang verteidigen, nachdem eine britische Einheit bereits am 8. April kampflos Blender erobert hatte.

Die deutsche Heeresleitung wollte eine Weserquerung der Engländer verhindern. Ziel der britischen Heeresführung war letztendlich, Bremen auf beiden Weserseiten aus gleichzeitig anzugreifen. So sollte Daverden zu einem strategischen Ort werden. Nachdem elf Tage lang sporadisch immer wieder Einschläge zu verzeichnen gewesen waren, kam es nach einer trügerischen Nachtruhe am 19. April gegen 5 Uhr morgens zu verhängnisvollem, heftigem Beschuss. Das sollte die Bevölkerung und vor allem die Soldaten in die Keller beziehungsweise in ihre Deckungen zwingen.

Das geschah dann auch weitgehend, bis der Beschuss jäh aufhörte. Kaum trauten sich die Leute wieder vor die Haustür, konnten sie das Dröhnen von Panzermotoren und Rattern von Maschinengewehrsalven wahrnehmen.

In einem minutiös abgestimmten Zangenangriff kamen die Panzer von oben die Weserstraße herunter, und Panzerspähwagen steuerten gleichzeitig von unten auf den alten Dorfkern zu, wo die blutjungen, mangelhaft bewaffneten und nicht fertig ausgebildeten deutschen Soldaten lagerten.

Dazu kamen ältere Männer in Wehrmachtsuniform: Veteranen aus dem Ersten Weltkrieg und Hamburger Polizeibeamte. Die am Goldbach gestarteten Panzer hatten zuvor die Panzersperre an der Daverdener Hauptstraße, Höhe „Alter Schulweg“ aus der Ferne zerschossen, das Bollwerk an der Abfahrt zum Dorfkern (Höhe Rottenberg) wurde nicht per Kanone beseitigt, sondern einfach in ein paar Anläufen umgefahren. Zerschießen war offenbar nicht mehr möglich, weil aus der Marsch ja bereits die Spähwagen entgegenkamen, welche über Eissel vorgestoßen waren. Von diesen Panzerspähwagen aus wurden die meisten der an jenem Tag gefallenen deutschen Soldaten durch Maschinengewehrsalven getroffen.

Hans-Hermann Meyer aus Daverden, damals 14 Jahre alt, erinnert sich noch heute lebhaft an den 19. April 1945. Neun Menschen, darunter ein am 10. April geborenes Flüchtlingsmädchen, das den Namen Ute bekommen hatte, saßen in dem kleinen Keller des Hauses in der Straße Am Bullergraben. Der erste englische Soldat betrat den Keller, sah das weinende Neugeborene und ging wieder. „Nach einer halben Stunde war der wieder da. Mit einer Kiste voller Lebensmittel.“