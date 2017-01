Auf der Suche nach dem Licht

Ortsrat nimmt Straßenlaternen in Augenschein

+ © Wenck Wo ist es hell, wo zu dunkel? Daverdens Ortsbürgermeisterin Silke Brünn ging mit den Ortsräten Lars Lorenzen, Alfons Adam und Heike Schmitz (v.li.) auf Tour durch die Ortschaft. © Wenck

Daverden - Die neue Energie (und Geld) sparende Straßenbeleuchtung ist eine Supersache. Darüber ist man sich auch im Ortsrat Daverden absolut einig. Aber es soll ja vorkommen, dass manch einer die neuen Lampen als dunkler empfindet, weil sie nun ganz gezielt bestimmte Stellen ausleuchten.

Und ob es noch Ecken gibt, die mehr Licht brauchen, wollten die Daverdener jetzt selbst ermitteln. An einem kalten, dunklen Januarabend. „Schon ganz schön frisch“, lautet eine Ansicht vor dem Start der Tour durch Daverden. „Wer hat denn auch gesagt, dass das Spaß machen soll“, meinte Alfons Adam. Ortsbürgermeisterin Silke Brünn, Heike Schmitz und Lars Lorenzen schwangen sich mit aufs Fahrrad – und ab.

Wobei, die erste potentielle Stelle für mehr Licht ließ sich schon vom Treffpunkt des Ortsrates am alten Daverdener Feuerwehrhaus erkennen, beziehungsweise eben nicht. „Da hinten, die Verlängerung vom Ebereschenweg. Da bin ich schon drauf angesprochen worden“, so Lars Lorenzen.

In der Folge war der Ortsrat dann tatsächlich in der ganzen Ortschaft unterwegs. „Und eigentlich überall sind Leute auf uns zugekommen und haben Vorschläge gemacht“, berichtet Alfons Adam.

Aufgrund dieser Anregungen und vor allem nach der eigenen Anschauung hat der Ortsrat so an die zehn Plätze ausgemacht, wo man gern eine neue Laterne hätte. So zum Beispiel am alten Küsterhaus in Daverden. Da sind viele Leute unterwegs, durchaus auch mal viele nicht mehr ganz so junge Menschen.

Und egal welchen Alters: Bei dem dortigen Kopfsteinpflaster möchte man doch lieber sehen, wohin man tritt. Oder bei den neuen Häusern in der Gegend des alten Kindergartens: keine einzige Laterne. Kann das angehen?

Ganz oft reifte beim Ortsrat bei seiner Runde die Erkenntnis: Wenn man hier die Laterne ein Stück weit oder auf die andere Straßenseite setzen könnte, wäre schon viel erreicht. Oder kann man den Winkel der neuen Lampen noch ein bisschen ändern? Auch so eine Frage, die man auf der nächsten Sitzung des Ortsrates diskutieren will. Die ist am 24. Januar um 18 Uhr im Langwedeler Rathaus.

jw