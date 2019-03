Stühlerücken im Gemeinderat

Claus Willenbrock rückt für die FDP in den Rat nach.

Langwedel - Von Jens Wenck. Wenn am 2. April der Langwedeler Gemeinderat zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung zusammenkommt, dann stehen am Anfang erst einmal personelle Veränderungen bei CDU und FDP auf der Tagesordnung.

Die CDU-Fraktion hat am vergangenen Mittwoch zusammengesessen und beschlossen: Marco Bachmann übernimmt den Fraktionsvorsitz von Thomas Maruhn. Hintergrund ist Maruhns Engagement für seinen Musketier Verlag mit Sitz in Bremen. Der nimmt den bisherigen Fraktionsvorsitzenden sehr in Anspruch.

Thomas Maruhn bleibt aber weiter im Gemeinderat und bleibt auch Vorsitzender des Finanzausschusses. Ein Politikwechsel der Union sei mit dem Wechsel nicht verbunden, versichert Bachmann: „Die Besetzung der Fraktion bleibt ja gleich. Und es ist ja nicht so, dass der Fraktionsvorsitzende die große Linie vorgibt. Das ist bei uns Gemeinschaftsarbeit.“

Vor wesentlich größeren Veränderungen steht da schon die FDP. Oliver Renken, aktuell einziges Mitglied der Partei im Langwedeler Gemeinderat, hat den Verzicht auf seinen Platz im Rat erklärt, den die Liberalen und Renken nach längerer Abwesenheit gerade erst bei der Kommunalwahl 2016 erobert hatten.

Er habe den Anspruch, seinen Sitz im Rathaus verantwortungsvoll auszufüllen, erklärte Renken auf Nachfrage, und diesen Anspruch könne er nicht mehr erfüllen. Schon an den jüngsten Haushaltsberatungen, die er sonst immer sehr geschätzt und genossen habe, konnte er aus beruflichen Gründen nicht mehr wahrnehmen. Renken hat in Bremen die Standortleitung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übernommen.

Für Renken rückt ein liberales Urgestein in den Gemeinderat nach: Claus Willenbrock. Der Völkerser hat den Langwedeler FDP-Ortsverein mitbegründet, ist mittlerweile pensionierter Eisenbahner und vielen Langwedelern und seinen Berufskollegen unter anderem durch die regelmäßigen Beratungsstunden für Menschen mit Behinderungen bekannt, die Willenbrock im Langwedeler Rathaus und beim Bahn-Sozialwerk in Bremen anbietet.