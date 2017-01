Stromtrasse mitten durch Cluvenhagen verschwindet

In Cluvenhagen führt eine 220000 Volt-Leitung mitten durch ein Wohngebiet. Sie wird nach den neuesten Plänen von Tennet aber schon bald verschwinden. Die Anwohner dürften sich darüber freuen. - Archivfoto: Wenck

langwedel - Bewohner von Cluvenhagen sollen nicht länger unter Strom stehen. Salopp könnte man es so formulieren, dass die mitten durch den Ort führende 220 Kilovolt-Freileitung voraussichtlich schon bald abgerissen wird. Beim Neubau einer 380-KV-Trasse von Stade nach Landesbergen plant Netzbetreiber Tennet nach eigenen Angaben „deutliche Entlastungen für viele Anwohner“. Bürgermeister Andreas Brandt berichtete gestern auf Nachfrage der Redaktion über „geänderte Entwürfe“ für den Bereich des Fleckens Langwedel.

Nötig wird der „Ersatzneubau“, weil der vor allem in der Nordsee von sogenannten Offshore-Windkraftanlagen in großer Menge erzeugte Strom zu den Privathaushalten und Unternehmen nach Süddeutschland transportiert werden muss. Da es seit Jahren Streit um die Trassenführungen gibt, verzögert sich der Ausbau der Fernleitungen, die zum Teil schon jetzt über Langwedeler Gebiet führen.

In vielen Gegenden Deutschlands wollen die Bewohner keine hässlichen Masten und Stahlschnüre vor Augen haben, die Leitungen sollen dort, so fordern es Bürgerinitiativen, gewissermaßen von der Bildfläche verschwinden. „Die Erdverkabelung für das Gebiet des Fleckens Langwedel ist aber vom Tisch“, informierte Brandt.

Stattdessen sollen nach seinen Worten drei oberirdische Leitungen auf der Gemeindefläche „gebündelt“ werden. Für die neue 380-KV-Trasse, die anstelle der „220er“ gebaut werden soll, sowie die bestehenden 380- und 110-KV-Leitungen gebe es nun laut Tennet einen „favorisierten Verlauf, mit dem man in das Raumordnungsverfahren gehen will“.

Eine gemeinsame Trasse soll westlich von Haberloh und Völkersen nahe Allerdorf über die Ottersberger Straße führen, um dann einen Bogen Richtung Richtung Dahlbrügge zu machen. Der Plan sieht vor, dass sich die Strom-Autobahnen östlich der Kreisstraße 10 kreuzen.

Für den neuen 380er-Strang solle dort eine Überleitung entstehen, berichtet Bürgermeister Brandt. Dafür müssten knapp 80 Meter hohe Masten, die die bestehenden Stahlgerüste um 15 bis 20 Meter überragen würden, errichtet werden.

Um Anwohner in Förth zu entlasten, solle die jetzige 380-KV-Strecke ein Stück weit in Richtung Burgbad verschoben werden. „Auch die 110-KV-Leitung wird deshalb etwas versetzt und auf die neue 380-KV-Leitung draufgehängt“, erläutert Brandt.

Ziel der Planung sei es, den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand von 400 Metern zu Siedlungen und von 200 Metern zu einzelnen Häusern einzuhalten. In Förth klappe das bei einem Wohngebäude allerdings nicht, räumt Brandt ein, dort wäre die neue Trasse nur 360 Meter entfernt.

Sollte der Entwurf umgesetzt werden, würde Cluvenhagen am meisten profitieren. „Die alte Leitung wird dann zurückgebaut“, sagt der Bürgermeister. Aber nicht nur die Bewohner dieses Ortsteils würden von diesem Anblick und einem Unglücksrisiko entlastet. „Wenn die bisherige Leitung beseitigt wird, gewinnt auch das Landschaftsschutzgebiet Aller-Weser an Wert“, merkt er an.

Tennet, das es nicht für nötig hielt, die Presse über die neue Planung detailliert zu informieren, veranstaltet übrigens heute zum „Ersatzneubau“ für den Planfeststellungsabschnitt Sottrum – Grafschaft Hoya einen „Infomarkt“ im Sottrumer Rathaus. Von 15 bis 20 Uhr stehen dort Fachkräfte des Unternehmens Rede und Antwort. - mm