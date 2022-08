Stimmung bis weit in die Nacht bei 13. Achimer Weinfest

Von: Judith Tausendfreund

Den Auftritt der Weinprinzessin am Freitag filmen viele Gäste. © Tausendfreund

Achim – „Endlich wieder Weinfest“ – mit diesen Worten begrüßte Bürgermeister Rainer Ditzfeld am Freitag die ersten Gäste. Nach drei Jahren coronabedingter Pause war es so weit: Drei Tage lang konnten die Achimer ihr Weinfest genießen.

Am frühen Abend hatte Ditzfeld Linda Trarbach, die deutsche Weinprinzessin, mit einem edlen Wagen abgeholt. Nun stand er mit ihr und Organisator Rudi Knapp auf der Bühne am Achimer Bibliotheksplatz.

In diesem Jahr sei er besonders stolz, das Fest zu eröffnen. „Denn es war ein Novum geplant“, so Ditzfeld weiter. Zum ersten Mal sollten sowohl eine Weinkönigin als auch eine Weinprinzessin das Fest begleiten. Doch leider musste Sina Erdrich, die deutsche Weinkönigin aus Durbach, aufgrund eines Trauerfalls kurzfristig absagen.

Ditzfeld bedankte sich bei Knapp für die Organisation sowie bei zweien, die dem Fest über die Jahre ihren Stempel aufgedrückt hatten: Helmut Hornig und Silke Struckmeyer kamen hierzu nach vorne zur Bühne und erhielten ein kleines Präsent.

Nun übernahm Linda Trarbach das Mikrofon. Ihre Anwesenheit war insofern etwas Besonderes, als dass sie aus dem Ahrtal kommt. Aufgrund der Unwetter-Katastrophe hatte sie zunächst überlegt, ob sie das Amt überhaupt annehmen solle. Doch dann habe sie sich doch dazu entschieden und entsprechend tritt sie nun in der Öffentlichkeit auf. „Ich bin begeistert vom Empfang hier in Achim“, strahlte sie. Gerade da es sich um eine Gegend handele, die eher weniger für den Weinanbau bekannt sei, hätte sie einen solchen Empfang und ein solches Fest so nicht erwartet. „Aber ihr macht das ja schon zum 13. Mal, ihr seid ja Profis.“

Bürgermeister Rainer Ditzfeld (Mitte) bedankt sich bei Helmut Hornig und Silke Struckmeyer für deren jahrelangen organisatorischen Einsatz für das Fest. © Tausendfreund

Den ganzen ersten Abend blieb sie vor Ort und unterhielt sich sichtbar gerne mit den Gästen. Mit Blick auf die Verwüstung ihrer Heimat hatte die Weinprinzessin eine klare Botschaft mitgebracht: „Kommt uns im Ahrtal wieder besuchen und übernachtet bei uns, wir wollen und müssen den Tourismus wieder ankurbeln.“

Nach dieser offiziellen Eröffnung begann das eigentliche Fest, das an allen drei Tagen ein vielfältiges Angebot an mehr als 100 verschiedenen deutschen und europäischen Weinen, Winzersekten, Traubensäften sowie weinhaltigen Spirituosen bereit hielt. Dabei sind die Anbieter Stammgäste des Festes, sie kommen bereits seit vielen Jahren immer wieder. Einer von ihnen lebt sogar in Achim, Peter Reiser, der das Weinkontor St. Kilian betreibt. „Für uns ist das Fest hier immer eine gute Gelegenheit, unseren Wein zu präsentieren und Kontakte zu pflegen“, zeigte er sich zufrieden. Vor 41 Jahren hatte er mit seinem Geschäft angefangen und noch immer sei die Nachfrage gut, berichtete er.

Noch länger ist der Rudi Knapp in der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) aktiv, seit 46 Jahren. Als Ehrenvorsitzender hatte er diesmal kurzerhand die Organisation übernommen, da seine Vorgänger dies aus gesundheitlichen Gründen nicht konnten. „Wir freuen uns über das tolle Fest, das Rudi auf die Beine gestellt hat“, betonte Ingo Freitag, erster Vorsitzender der Uga. Im nächsten Jahr wird ein noch zu findender Hauptverantwortlicher dann die Organisation übernehmen, „da lasse ich mich nicht noch einmal überreden“, schmunzelte Knapp, in der Bilanz am Ende sicht- und hörbar zufrieden mit „seinem“ Fest. Seiner Einschätzung nach war es eines der besten: „Das war bombastisch, schon am ersten Abend war bis nachts um 1 Uhr gute Stimmung auf dem Platz.“ Auch am Samstag sei die „Post abgegangen: Es war eine wunderbare Nacht“.

Begleitet wurde das Fest von einem bunten Rahmenprogramm. Die Hip-Hop-Kinder-Tanzgruppe „Undercover DC“ des TSV Bierden und „One Shot Blues“ zeigten ebenso ihr Können wie die Formationen „Unforgettable Crew“ und „Untamed Crew“ , vom TSV Bierden, abends spielte das Schlagerduo Tina Marquardt & Matthias Heeschen. Am Sonntag sorgte der Shantychor Oyten für einen gemütlichen Ausklang.

Weinprinzessin Linda Trarbach aus dem Ahrtal wirbt für einen Besuch in ihrer Heimat. © Tausendfreund