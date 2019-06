Ein Steinberger auf dem Etelser Thron

Etelsen – Er riss die Arme hoch, als sein Name genannt wurde: Neuer Schützenkönig in Etelsen wurde Jörg Heitmann. Gern wäre Jürgen Ernst noch ein weiteres Jahr König gewesen, aber jede Amtszeit geht einmal zu Ende.

Da der neue König, der einen tollen Teiler von 32,5 hinlegte, auswärts – in Steinberg – wohnt, gab es eine Fahrt über den Einzugsbereich des Schützenvereins Etelsen hinaus. Seine beiden Ritter wurden Andreas Meyer und Heiko Rohlfs, der für die höchste Ringzahl die Schießschnur erhielt. Bei der Königswürde ist der beste Schuss ausschlaggebend. Heinz Meyer, der auch so gern einmal König sein möchte, musste sich mit dem vierten Platz begnügen.

Bei den Schützendamen lag Brigitte Borchers vorn und wurde zur Königin ausgerufen. Sie legte einen Teiler von 175,7 hin. Erste Hofdame wurde Karin Leismann (Teiler 289,9), die für die beste Ringzahl auch die Schießschnur erhielt und zweite Hofdame, Vorjahrskönigin Birgit Rohlfs ((313,4). Die weiteren Plätze gingen an Hannelore Stipps, die schon zweimal Königin war, die neue Schießwartin Silke Eglins, Waltraud Kossens und Kerstin Stührmann.

Bei den Jungschützen wurde Metta Bresagk zur Königin ausgerufen. Sie sicherte sich auch die Schießschnur. Ihre beiden Ritter sind Jaqueline Radke und Tobias Werde, der Vorjahrskönig.

Königin der Schüler wurde Ida Brandt, deren Vater Christian Brandt mit der roten Laterne ausgezeichnet wurde – er hatte die schlechtesten Schüsse auf die Scheibe platziert. Erster Ritter wurde Tim Roseland, der auch die Schießschnur erhielt, zweiter Ritter Tim Heitmann, der Sohn des neuen Königs.

Die Medaillen der Schüler gingen an Tim Roseland mit einem sagenhaften Teiler von 2,2, Tim Heitmann, Charlize Wundes, Lennart Westermann und Jana Plogsties.

Begonnen hatte das Fest am Freitagabend, als die amtierende Königin Birgit Rohlfs aus Baden abgeholt wurde. Da auch der Musikzug der Grafenstadt Hoya dabei war, wurde es eine farbenprächtige Feier, die allen Teilnehmern sichtlich Spaß machte, nicht nur den Schützendamen, sondern auch den begleitenden Majestäten des Vorjahrs und den Vorstandsmitgliedern.

Am Samstag dann ging es mit dem Bus zum Vorjahreskönig Jürgen Ernst auf den Giersberg. Auf seinem Hof hatte er die Scheune ausgeräumt und die Strohballen mit grün-weißen Fähnchen geschmückt. So wurde es ein kleines Volksfest, das zwei Stunden andauerte, denn es waren auch viele Mitglieder aus den befreundeten Schützenvereinen dabei. Der Spielmannzug Baden sorgte dafür, dass die Stimmung bald auf Höchstform stieg.

Zurück auf dem Schützenplatz heizte DJ Schabba Heinz ordentlich ein. Auch der abendliche Königsball wurde gut besucht. Auf dem Königsball wurde Andreas Meyer zum Kaiser und Helga Heitmann zur Kaiserin ausgerufen wurden.

Während am Sonntagmorgen um die Königswürde geschossen wurde, sorgte der Musikzug Uphusen für Unterhaltung. Mittags wurden dann die Geheimnisse gelüftet. Doch vorher begrüßte Vorsitzender Heiko Rohlfs die befreundeten Nachbarvereine, darunter den Schützenkönig aus Hagen-Grinden Michael Schritt, den Daverdener König Ralf Tybussek und die Daverdener Flamingo-Königin Claudia Kedenburg.

Bürgermeister Andreas Brandt freute sich, dass in Etelsen oft etwas los ist. So wurde erst das Mühlenfest gefeiert und am Monatsende folgt das Schlossgartenfest. Auch Ortsbürgermeisterin Irmtraut Kutscher begrüßte das angetretene Schützenvolk und erinnerte an den kürzlich plötzlich verstorbenen Ehrenvorsitzenden Erich Norden.

Schon seit 20 Jahren ist Pastor Martin Beckmann in Etelsen. Er meinte „Wo sind die Jahre geblieben“. Leider sei es ihm noch nicht gelungen, das Schützenfest mit einem Gottesdienst im Zelt beginnen zu lassen. Nach einem Gebet endete er wie immer mit „Prost und Amen.“

Nach dem Mittagsessen wurden die neuen Majestäten mit dem Musikzug der Grafenstadt Hoya nach Hause geleitet. Die Kinder konnten sich an beiden Festtagen in einer großen Sandkiste austoben. Im Festzelt gab es derweil Kaffee und Kuchen. hu