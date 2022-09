Starkregen überflutet Wohngebiet im Landkreis Verden

Von: Fabian Raddatz

Mit Hochleistungspumpen kämpfte die Feuerwehr gegen die Wasser-Massen. © Nord-West-Media TV

Land unter in Etelsen: Ein Abwasserkanal kann die Massen an Wasser nicht mehr aufnehmen und bricht – viele Häuser laufen voll mit Wasser.

Langwedel – Die Feuerwehr im Dauerstress: Starkregen hat in Etelsen in Langwedel (Landkreis Verden) ein Wohngebiet überflutet. Wie das Nachrichtenportal Nord-West-Media TV berichtet, brach ein Abwasserkanal. Die Wasser-Massen konnten nicht mehr abfließen, überflutete die Nachbarschaft und lief in die Wohnhäuser.

Die Feuerwehr war anfangs ratlos, so Nord-West-Media TV und setzte Pumpen ein, um die Regenmassen aus dem Gebiet zu fördern. Nachdem sich über dem Kanal ein Erdloch gebildet hatte, war die Situation klar. Eine Hochleistungspumpe wurde angefordert, um die Kanalisation zu entlasten. Der Einsatz wird sich wohl noch über Stunden hinziehen.

Starkregen überflutet Wohngebiet im Landkreis Verden: Weitere Meldungen

Weitere Einsatzmeldungen aus der Region: In Dötlingen (Landkreis Oldenburg) kamen Motorradfahrer ins Schleudern und prallten gegen einen Baum. Zudem sind auf der A28 bei Oldenburg am Freitagmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein BMW war in einen Krankenwagen gekracht.