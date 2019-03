Förderverein der Kirchengemeinde Daverden bleibt sehr aktiv

Daverden – Mit viel Rückenwind geht es in der Kirchengemeinde Daverden ins neue Jahr. Der Verein ,,Rückenwind“ nämlich fördert die Kinder und Jugendarbeit in dieser Gemeinde und damit auch den Erhalt der Diakonstelle. Während des „Rückenwind“-Jahrestreffens berichtete unter anderem Diakonin Miriam Voigt über ihre Arbeit.

Die Vorsitzende Sabine Thiele bedankte sich zunächst im Namen aller Kinder und Jugendlichen, die durch die Diakonin christliche Werte kennenlernen, eigene Fähigkeiten und Potenziale entdecken und echte Gemeinschaft erleben. Miriam Voigt sei aber auch Ansprechpartnerin für Sorgen und Nöte. Sabine Thiele freute sich, dass die Anstellung der Diakonin durch die St.-Sigismund-Stiftung und den Förderverein ,,Rückenwind“ weiter gesichert ist.

Es schrumpfte jedoch die Mitgliederzahl des Vereins auf 39. Auch die Zahl der Unterstützer nimmt ab. 67 Spenderinnen und Spender sorgen mit dafür, dass die Jugendarbeit in der Gemeinde weiterhin erfolgreich läuft.

Kassenwart Thomas Kinzer berichtete von sinkenden Einnahmen. Trotzdem sei der Satzungszweck auch in Zukunft erfüllbar. Für den Kirchenvorstand bestätigte Christiane Mahrarens, dass die Mittel satzungsgemäß verwandt wurden.

Miriam Voigt sprach im Rückblick die Konfirmandenfahrt nach Krelingen an, für die es vom Förderverein einen Zuschuss zu Unterbringungskosten gab. Viel Spaß bereitete allen auch das Car Washing am 9. Juni.

Das EC-Team ist ebenfalls erfolgreich. Durch gegenseitige Besuche lernen sich die Jugendlichen auch überörtlich besser kennen und vernetzen. Am ersten Jugendgottesdienst des EC-DaLang mit dem ,,Praises“ waren 90 Besuchern aus ganz Niedersachsen zu verzeichnen. Der Jugendgottesdienst begann mit der Band ,,Sun light“ und endete mit Snacks von der ,,KostBar“. Am Sonnabend, 4. Mai, um 19 Uhr beginnt erneut ein Jugendgottesdienst.

Beim Yes-Club für 13- bis 16-Jährige, der nach der Konfirmation auf 25 Jugendliche anwuchs, und der Gruppe ab 16 Jahren sei die Verbundenheit besser geworden, so Miriam Voigt. Es gab ein langes Wochenende mit Übernachtung sowie eine gemeinsame Kanufahrt als ,,School-out-Veranstaltung“. Das Chorwochenende zum 1. Advent mit 30 Kindern und Jugendlichen war ebenfalls gelungen.

Die Jugendband ,,Sun light“ ist so bekannt, dass sie inzwischen auch in anderen Orten aufgetreten ist. Gemeinsam mit dem Chor ,,Crescendo“ gibt es ein Sommerkonzert am Sonntag, 30. Juni. Nicht so gut sieht es beim Chor ,,Alive“ aus, so dass sich Miriam Voigt neue Aktivitäten überlegt.

In der ,,Cool Kids“-Gruppe sind zwölf bis 15 Kinder von acht bis zwölf Jahren aktiv. Zu mehr Selbstwertgefühl führte auch das von Jugendlichen gestaltete Krippenspiel. Besonders schwärmte die Diakonin von der geplanten Erneuerung des Pfarrgartens, wo ein gepflasterter Platz für Grill und Feuerstelle entstehen soll.

Vorsitzende Thiele erinnerte an das gut angekommene Konzert des ,,Stubenchors“ und die 385-Euro-Einnahme vom ,,Car Washing“. Der Verein war zudem mit Flyern und Stellwänden bei Konfirmationen ebenso dabei wie auf dem Langwedeler Markt mit dem ,,Sparschwein-Curling“. Für Freude sorgte zudem die Leerung der 47 Spendendosen, die in Geschäften aufgestellt waren. Der Weihnachtsmarkt war ein toller Erfolg, und für den nächsten wird jetzt eine große Pfanne gesucht. Vielleicht gibt es eine Idee aus der Leserschaft.

Zur neuen Kassenprüferin wurde Mechthild Lüdemann gewählt, die nun neben Ralf Hartmann die Arbeit des Kassenwarts prüft.

hu