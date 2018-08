Spenden aus Haberloh für Nepal sind gut angekommen

Haberloh - Gut ein halbes Jahr ist das her, dass im Hofcafé zu Haberloh ein Diavortrag über Nepal zu erleben war. Dina Nath Amgain hatte ausführlich über seine Heimat berichtet. Am Ende des Abends ging wie im Hofcafé üblich der Hut herum. Diesmal aber nicht, um Honorar zusammen zu bekommen, man bat um Spenden. Jetzt meldete sich Amgain bei Dichterwirt Roland Pöllnitz, um seine Erlebnisse nach der Sammelaktion zu schildern und von der Verwendung der Spende zu berichten.

In seinem Schreiben bedankte sich Dina Nath Amgain für die Hilfe der Gäste des Hofcafés nach der Fünf-Sinne-Show Nepal. Der Nepalese hatte nicht nur die Schönheiten seines Heimatlandes gezeigt, sondern auch die immer noch deutlich spürbaren Folgen eines Erdbebens im Jahr 2015 geschildert und Werbung für den 2012 in Hamburg gegründeten Verein „Zukunftskinder Nepal“ gemacht. Dieser Verein unterstützt nach eigenen Angaben kleine überschaubare Projekte und fördert vor allem Frauen und Kinder. In den entlegenen Gebieten Nepals gilt es, die Verhältnisse der Bevölkerung in Bezug auf Gesundheit, Schule und Umwelt zu verbessern. Gefördert werden der Aufbau von Gesundheits- und Dentalstationen, die medizinische Ausbildung junger Frauen, Kindergärten und Schulen.

Dina Nath Amgain erhielt für seinen Vortrag riesigen Applaus, beachtliche 350 Euro kamen an diesem Abend Ende Februar in Haberloh als Spende zusammen.

+ Der Lions Club Nepal Highlight hat auch von den Haberloher Spendengeldern Schultaschen und Schuluniformen gekauft, die Schulkinder in Nuwakot, einem Ort 150 Kilometer von der Hauptstadt Kathmandu entfernt, bekommen haben.

Was ist seitdem passiert? Jetzt also bekam Roland Pöllnitz von seinem Freund aus Nepal die Kunde, das Dina Nath Amgain gemeinsam mit dem Lions Club Nepal Highlight von den Spendengeldern Schultaschen und Schuluniformen für die Kinder der Schule aus Nuwakot, einem Ort 150 Kilometer von der Hauptstadt Kathmandu entfernt, gekauft hat.

Die dem Schreiben beigefügten Bilder sprechen Bände. „Wenn man sieht, wie glücklich sich die Kinder, die vier bis sechs Jahre alt sind, zeigen, möchte man hingehen und sagen: Die Schulhefte und Stifte bekommt ihr auch“, so Roland Pöllnitz.

„Kommen Sie nach Nepal, das Land braucht Touristen“, hatte Dina Nath Amgain am Ende seiner Fünf-Sinne-Show in Haberloh erklärt.

Roland Pöllnitz und seine Frau Lydia haben sich fest vorgenommen, die Kinder in Nuwakot im übernächsten Jahr zu besuchen, um die Sache mit den Schulheften und Stiften nachzuholen.

Außerdem weiß man jetzt, dass die Hilfe der Gäste aus Haberloh gut angekommen ist. Pöllnitz dankt noch einmal all jenen, die mit einem Beitrag zu dieser Hilfe bereit waren.

