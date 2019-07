„Spannend, die Gemeinde mitzugestalten“

PORTRÄT Lars-Henrik Haase führt mit 32 Jahren SPD-Fraktion / Seit Schülertagen vielfältig aktiv

+ Im eigenen Garten schöpft Lars-Henrik Haase Kraft für sein Engagement. Foto: Mix

Langwedel/Etelsen - Von Michael Mix. Schon als Schüler hat sich Lars-Henrik Haase für seine und die Interessen von Gleichaltrigen in der Gemeinde stark gemacht, beim Projekt „jugend@langwedel“ zählte er zu den Wortführern. „Ich habe mich dafür eingesetzt, dass die Skateranlage an der Cluvenhagener Sporthalle attraktiver gestaltet wird“, erzählt der Etelser, der damals das Domgymnasium in Verden besuchte. Haase mischte seinerzeit sogar als sogenanntes beratendes Mitglied im Jugend- und Sozialausschuss des Gemeinderats mit. Längst verfügt er im obersten politischen Gremium des Fleckens Langwedel über Sitz und Stimme. Mehr noch: Der Diplom-Finanzwirt, der am vorigen Samstag seinen 32. Geburtstag feierte, ist mit Beginn dieses Monats neuer Vorsitzender der SPD-Fraktion, der größten Gruppierung im Rat. „Ich bin in geheimer Wahl einstimmig gewählt worden“, freut er sich über das Vertrauen der meist deutlich älteren Parteigenossen.