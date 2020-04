Späte Entschleunigung

Daverden - Von Wiebke Bruns. Seit einigen Wochen darf zwischen Cluvenhagen und Daverden nur noch mit maximal 70 Stundenkilometern gefahren werden. Gefordert hatten Anlieger dies schon vor Jahren, doch erst nach einem tödlichen Unfall am 4. Oktober 2019 kam die Geschwindigkeitsreduzierung. Dass sich nicht jeder dran hält, vielleicht einfach aus Gewohnheit, zeigte eine erste Messung der Verkehrsüberwachung.

Bei dem Unfall war ein 72 Jahre alter Mann im Anschluss an ein Klassentreffen ums Leben gekommen. Als er mit seinem Fahrzeug vom Parkplatz eines Restaurants gefahren war, hatte er die Vorfahrt eines anderen Autofahrers missachtet. Drei Tage später hatte einer seiner ehemaligen Schulfreunde nochmals einen Antrag auf Temporeduzierung gestellt.

Die Notwendigkeit war daraufhin nochmals geprüft worden, wie Heike Stelter, Abteilungsleiterin Bereich Verkehr beim Landkreis Verden, auf Nachfrage sagte. Die Prüfung sei durch Polizei, die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr als Straßenbaulastträger und dem Landkreis Verden als Verkehrsbehörde erfolgt.

„Messungen haben bestätigt, dass dort nicht schneller als erlaubt, nicht schneller als 100 gefahren wurde“, sagte Heike Stelter. Doch die viel genutzte Zu- und Abfahrt des Restaurants liegt in einer Kurve. Wenn man in den fließenden Verkehr einfahren will, könne man die Straße nicht gut einsehen. Deshalb erfolgte dann doch Anfang des Jahres die Temporeduzierung. Im März wurden die Schilder aufgestellt.

„Es waren genug Leute, die froh waren, als es dazu gekommen ist“, so Stelter. Denn der Wunsch sei immer wieder geäußert worden, unter anderem von der Gemeinde. Generell sei es so, dass die meisten Anträge über Gemeinden eingebracht werden, was dann auch zeige, dass die Kommune dies unterstützt. Wie viele Anträge es jährlich sind, konnte sie auf Anhieb nicht sagen. „Gefühlt liegt die Anzahl im mittleren zweistelligen Bereich. Tendenz steigend“, so Stelter.

Der Landkreis hat bislang eine Geschwindigkeitsmessung in dem betreffenden Bereich durchgeführt. Laut dem Leiter der Verkehrsüberwachung haben am 24. März zwischen 7 und 14 Uhr insgesamt 1149 Fahrzeuge den Abschnitt durchfahren, was relativ wenig sei. Dabei seien 134 Verstöße festgestellt worden, elf davon werden mit einem Bußgeld geahndet. Der schnellste sei 111 Stundenkilometer gefahren. Vier Weitere hatten die 100 überschritten. „Das war die erste Messung. Je häufiger wir dort stehen, umso mehr nimmt das ab“, weiß der Verwaltungsbeamte aus Erfahrung. Nach drei bis vier Mal werde es sich bei der Hälfte einpendeln.