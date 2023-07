Sommerfest in Langwedel: Wen interessiert schon das Wetter?

Von: Jens-Peter Wenck

Die doch eher ernüchternde Wettervorhersage hielt die Leute in keiner Weise ab. Besucherinnen und Besucher strömten zum Sommerfest am Häuslingshaus. © Hustedt

Langwedel – Der Sommer legt ja dieser Tage eher eine Pause ein. Das war am Sonntag, als der Langwedeler Kulturverein das traditionelle Sommerfest am Häuslingshaus feierte, auch nicht anders. Ein „maritimes Sommerfest“ hatten die Veranstalter angekündigt – und damit gewiss nicht gemeint, dass besonders viel Wasser im Spiel sein sollte. Auf alle Fälle blieb es bis zum frühen Mittag auch zunächst trocken.

Empfangen wurden die Gäste – und das waren nicht gerade wenige – von der dezent seemännisch gekleideten Crew des Kulturvereins. „Die Leute strömten zum Häuslingshaus“, berichtete Sigrid Ernst. „Mit so einem Andrang hatten wir nicht gerechnet.“ Schon gar nicht nach dem sorgenvollen Blick auf die Wettervorhersage am Tag zuvor.

Aber zu Gast in Langwedel war ja auch der Shantychor „Wolken, Wind und Wogen“. Den wollten die Besucherinnen und Besucher unbedingt hören. Die Sänger brauchten nicht lange, um für ordentlich Stimmung zu sorgen. Schon bald sang das überwiegend etwas ältere Publikum eifrig mit. Selbst ein paar Regentropfen störten da nicht. Wer hatte, klappte eben seinen Schirm auf. Als der Regen kurzfristig stärker wurde, suchten sich alle Schutz, die Shantymänner sangen unter einem Pavillon weiter, auch wenn es ein bisschen eng war. Als sich der Regen verzogen hatte, kamen die Sänger wieder vor das Zelt, um für drei weitere Stunden Stimmung zu machen.

Zu einem maritimen Sommerfest gehören unbedingt auch Fischbrötchen. Und die waren ratzfatz ausverkauft. Weil trotz des relativen Schietwetters so viele Leute mit Appetit gekommen waren. „Es tat mir wirklich so leid, als es hieß: Ausverkauft“, sagt Sigrid Ernst und weiß sich da mit der Service-Besatzung des Kulturvereins absolut einig. Aber es gab ja noch Labskaus. Doch auch der fand reißenden Absatz, bis am Ende nichts mehr übrig war. Zum Schluss gab es noch Spiegeleier mit Brötchen. Und ein Langwedeler „Piratenfrühstück“: Das bestand aus einem Schnaps und einer Scheibe Wurst. Im Wesentlichen. Was soll man sagen: Auch hier war am Ende alles ausverkauft.

Spiegeleier, hier von Frauke Stomberg zubereitet, sind immer eine feine Sache. © Hustedt

Bis um 14 Uhr hielten die Männer von „Wolken, Wind und Wogen“ die Stellung, dann übernahm Michael Schmitz mit Gitarre und Gesang die musikalische Versorgung der Festbesucher. Für einen Mann allein wahrlich kein leichtes Unterfangen, wenn just zuvor ein gut besetzter Shantychor mit Spaß und Freude die Szenerie beherrscht hat. Nachmittags öffnete das Strandcafé am Häuslingshaus. Es gab frischen Kaffee, natürlich, und Torten. Es sollen elf Stück gewesen sein. Auch von denen war bald nicht ein Krümelchen mehr übrig.

Aufgefallen ist nicht nur Sigrid Ernst im Laufe des Sommerfestes, dass etliche Besucherinnen und Besucher aus der benachbarten Seniorenresidenz „Alte Druckerei“ zum Häuslingshaus gekommen waren – entweder in Gruppen mit Betreuung oder aber auch mit der ganzen Familie.

Die Shantymänner kann doch nichts erschüttern. „Wolken, Wind und Wogen“ singen bei einem dicken Schauer einfach aus dem Pavillon weiter. © -

Ab 17 Uhr stand dann noch Singen mit Jan Jahn auf der Diele im Häuslingshaus auf dem Programm. Da hätten vielleicht ein paar Gäste mehr ihren Spaß haben können.

„Aber wir haben kräftig mitgesungen und hatten ordentlich unseren Spaß“, erzählt Sigrid Ernst. Überhaupt fällt ihre Bilanz des Sommerfestes nur positiv aus. „Auch die Stimmung im Helferteam war bis zuletzt richtig gut.“

Was tatsächlich nicht nur die Ansicht der Vereinsvorsitzenden ist, sondern auch die Meinung innerhalb der Besatzung. „Das ist hier eben ein Hand in Hand. Mit allen. Ein richtig schönes Miteinander“, sagt ein Mitglied der Tortencrew. „Aber meinen Namen allein schreiben Sie jetzt aber nicht. Hier haben so viele geholfen.“

Dafür gibt es am Ende noch eine Mitteilung, die man unter Umständen negativ sehen kann: Das Fassbier ist nicht alle geworden. Es gab also auch etwas, was nicht ausverkauft war. whu/jpw