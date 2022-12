Solider Haushalt mit wenig Spielraum im Flecken Langwedel

Von: Lisa Duncan

Teilen

Barrierefreiheit hat ihren Preis: Die Wendeltreppe im Foyer ist der einzige Zugang ins Obergeschoss des Rathauses. Der seit Jahren geplante Fahrstuhl ist nur eine Investition von vielen, die der Flecken um ein weiteres Jahr verschieben muss. © Wenck

Langwedel – Große Sprünge erlaubt das Budget nicht – da geht es dem Flecken Langwedel ähnlich wie vielen Privathaushalten. Nachdem die Gemeinde den Etat für das Jahr 2022 letztlich noch mit einem Plus von etwa 200 000 Euro abschloss, rutscht Langwedel laut vorläufiger Planung nun wieder ins Minus: Der Haushaltsplan 2023 von Finanzressortchefin Dunja Röttjer weist im ordentlichen Gesamtergebnis ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro auf.

Der Fehlbetrag werde sich voraussichtlich von Jahr zu Jahr erhöhen: In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2026 summiert sich das Defizit nach Schätzungen der Kämmerin auf 4,7 Millionen Euro. Wegen Rücklagen aus den Vorjahren von um die 10 Millionen Euro sei der gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich nicht gefährdet und sehe es noch gut aus für den Schuldenabbau. Wären da nicht die Investitionen, für die im Jahr 2023 gute 4,4 Millionen und für 2024 noch einmal knappe 2,4 Millionen Euro eingeplant sind.

Um diese finanzieren zu können, werden sehr wahrscheinlich Kreditaufnahmen fällig. „Und mit jeder Kreditaufnahme wird der Schuldenabbau zur Makulatur“, sagte Röttjer kürzlich vor dem Finanz-, Personal- und Wirtschaftsförderungsausschuss des Gemeinderats im Rathaussaal. Die Kämmerin empfahl weitere Anstrengungen zur Sicherung der Einnahmen und zum Erreichen des Haushaltsausgleichs. Zudem sei es notwendig, die Ausgaben weiter einzuschränken.

Angesichts der weltwirtschaftlichen Lage, die durch Ukraine-Krieg, Inflationsrate und explodierende Energiekosten geprägt ist, sind „verlässliche Prognosen zu den Steuereinnahmen unmöglich“, so Röttjer. Diese setzen sich in Langwedel zum Großteil (58 Prozent) aus Einkommens- und Gewerbesteuern (24 Prozent) zusammen. Der Ertrag aus Steuern und Abgaben ist zwar mit 14,6 Millionen Euro ziemlich hoch angesetzt. Durch einen Sondereffekt aus den Corona-Jahren verringern sich aber andere Einnahmen: Unternehmen haben vielfach keine Vorauszahlung geleistet und dann mehr als erwartet verdient, sodass den Kommunen nun plötzlich hohe Steuernachzahlungen ins Haus stehen. Die hohen Einnahmen drücken die Schlüsselzuweisungen vom Land (rund 582 000 Euro weniger als im Vorjahr).

Gleichzeitig ziehen die Personal-, Transfer- sowie Sach- und Dienstleistungen kräftig an – hier muss der Flecken gegenüber 2021 um 2,1 Millionen Euro tiefer in die Tasche greifen. Die Personalkosten, die schon jetzt zu Buche schlagen, steigen durch den Ausbau der Kindertagesstätten jährlich kontinuierlich an. Unterm Strich ergibt sich aus den Ein- und Auszahlungen ein Minus von rund 4 Millionen Euro.

Dass der Flecken relativ wenige Investitionen für 2023 plant, ist gewollt. Größte Posten sind mit 3,2 Millionen Euro der Ankauf der Grundstücke Daverdener Straße und Bremer Straße sowie jeweils 250 000 Euro für die Erneuerung der Heizungsanlage im Rathaus und den Ankauf der Fläche für den Neubau des Feuerwehrhauses Völkersen/ Holtebüttel.

Dafür wird die Liste mit Haushaltsresten, also Investitionen, die die Gemeinde vor sich herschiebt, immer länger – den Gesamtbetrag schätzt Röttjer auf mindestens 6,3 Millionen Euro. Das größte Projekt, das 2023 nicht realisiert werden kann, ist die Krippe Berkels für 3,3 Millionen Euro. Aufgeschoben werden auch: die Erweiterung des Feuerwehrhauses Cluvenhagen für 910 000 Euro; Fahrzeuge für die Feuerwehr (550 000 Euro); geförderte Klimaschutzmaßnahmen im Schlosspark Etelsen (Eigenanteil: 50 000 Euro), die Umrüstung von Feuerwehrsirenen (321 000 Euro) und der Fahrstuhl im Rathaus, der einen barrierefreien Zugang zum Obergeschoss ermöglichen soll. Inklusive dem Übertrag von 2022 würden dafür insgesamt 280 000 Euro ins Jahr 2024 verschoben.

Nun liegt der Ball bei der Politik, die über den Haushaltsplan in den Fachausschüssen abstimmen wird.