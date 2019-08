„Die sind so was von pflegeleicht“

Etelsen - Von Jens Wenck. Ob die Jungs ein Wasser wollen? „Och. Nö.“ Destine, Chigozie und Caleb mögen nicht. „Lieber Cola oder Fanta, was?“ fragt Ada Herbold. Die drei Brüder nicken. „Hab' ich aber nicht da“, meint die 82-Jährige. Macht nichts, ist vielleicht sogar besser. Gerade die beiden Großen haben nämlich so viel zu erzählen. „Wenn die alle drei auf Deutsch schnell loslegen, dann kommen ihre Eltern nicht hinterher“, lacht Ada Herbold. Die Jungs und ihre Eltern sind Flüchtlinge. Seit gut zwei Jahren wohnen sie in Etelsen im Haus von Ada Herbold. Die alte Dame unten, die fünfköpfige Familie mit den lebhaften drei Kindern oben.

Mutter Pamela Macauly kommt aus Kamerun, Vater Johnson Moris aus Nigeria. Über Flüchtlingslager im Libanon und der Türkei seien sie auf die griechische Insel Zakynthos gekommen. Hier lernten sich die zwei kennen und lieben. Alle drei Söhne kamen auf der Insel zur Welt: 2010, 2011, 2013. Als Kanzlerin Angela Merkel die Grenzen für Flüchtlinge öffnete, bot sich auch für die Familie Macauly-Moris die Chance, nach Deutschland zu kommen.

„Könntest du dir eigentlich vorstellen, bei dir Flüchtlinge aufzunehmen?“, hat damals Frank Runkel seine Schwiegermutter gefragt. Ada Herbold sagte spontan „Ja“. Die Wohnung oben im Haus wurde nur noch von der holländischen Verwandtschaft genutzt, wenn sie zu Besuch kam. Ihr Mann ist gestorben, sie war allein im Haus.

Auch bei mehreren Nachfragen bleibt es beim „Ja“. Man nimmt Kontakt zu Behörden auf, möchte eine syrische Familie aufnehmen. Das klappt aber nicht. Die schnelle Hilfsbereitsschaft der Etelser und die in ihren Augen schwerfälligen Behörden kommen nicht zueinander.

Dann fällt Frank Runkel im Juni 2017 bei der Eisspende für die Grundschule Etelsen auf dem Schulhof Destine auf, als einziger farbiger Junge. Beim Gespräch mit Schulleiterin Kerstin Burgard erfährt er: Der Vater kommt mit seinen drei Söhnen jeden Morgen mit dem Fahrrad aus der Obdachlosenunterkunft der Gemeinde in Völkersen, bringt sie in die Schule und in den Kindergarten. „Ich dachte leise, ich frag' Schwiegermutter noch einmal“, erinnert sich Runkel, der dann beim Flecken Langwedel anklopfte.

Mittlerweile hatte man die Familie in einem Campingwagen in Hagen-Grinden untergebracht.

Das Angebot von Ada Herbold kam da wohl gerade recht. Vertreter der Verwaltung besichtigten mit den Eltern die Wohnung. Ada Herbold sagte sofort zu. In die Wohnung wurde eine Küche eingebaut. Obi in Posthausen half, die neuen Mieter beteiligten sich selbst, stotterten ihren Beitrag in Raten ab. Diverse Betten, Sofas und Schränke, sowie Bettzeug stellte die Vermieterin zur Verfügung. Töpfe, Geschirr und andere lieferte der Kleiderkammer des Landkreises. Das Rathaus Langwedel half dabei, eine Trennwand einzuziehen, um die beiden Etagen auch räumlich zu trennen – innerhalb von zwei Wochen erfolgte der Einzug der fünfköpfigen Familie.

„Natürlich hör' ich das, wenn die Jungs rumlaufen“, sagt Ada Herbold. Stört sie aber nicht. Es sind eben nicht nur alte Leute im Haus. „Das ist doch belebend.“

Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich Vater Johnson Moris eingefunden, arbeitet bei Amazon in Hamburg. Als die Zeitung da ist, kann er doch nicht: Die Arbeit ist dazwischen gekommen. Mutter Pamela spricht schon sehr gut Deutsch.

Sie möchte den Führerschein machen. Die Theorie hat sie schon bestanden. Mit den Fahrstunden ist im Moment Pause. „Das ist sehr teuer. Caleb geht jetzt bald zur Schule. Das kommt zuerst.“

Die großen Brüder finden ihre Schule gut. „Mathe in der 3. Klasse ist schwer“, meint Chigozie. Aber lesen ist klasse, sagen beide. Sie spielen Fußball beim TSV Etelsen – und der Große träumt schon ein bisschen von einer Karriere als Profifußballer. Und Karate macht Spaß. „Olli ist ein klasse Trainer.“ Haben sie jetzt genug erzählt? Destine will unbedingt mit seinem knallgrünen Rad noch zum Einkaufen. Alles gut. Schnell noch ein Foto, und dann darf er los.

Wir stehen vor dem Haus, schnacken noch ein bisschen. Ada Herbold ist unüberhörbar alte Bremerin. Sie st-olpert über den sp-itzen St-ein. „1945 waren wir mit 13 Leuten und sieben Kindern in einem Haus.“ Bei Verwandtschaft in Pommern, auf der Flucht vor den Bremer Bombennächten.

Der Krieg und die Russen holen sie in Pommern ein, sie machen sich trotzdem auf die Flucht Richtung Bremen. „Das waren Millionen Flüchtlinge damals. Und die wurden hier auch nicht allzu gern gesehen. Wilde Zeiten damals. Wenn man sich da nicht hilft – geht gar nicht.“

Die Familie hat ein Bleiberecht, das jedes Jahr erneuert werden muss. Der Mitvertrag war anfangs befristet. Jetzt ist er unbefristet. „Die sind so was von pflegeleicht.“ Die Hautfarbe stört Herbold kein Stück. „Abfärben tun sie nicht. Außerdem st-and die Wiege der Menschheit in Afrika.“