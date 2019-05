Sie sind Fährführer und Fastmaker

Hagen-Grinden - Von Tibor Pézsa. „Wir streben im Verein eine Frauenquote von 50 Prozent an“, sagt Heinrich Fahrenholz. Der Landwirt aus Grinden lacht dabei so verschmitzt, dass man einen Moment lang glauben könnte, dass die Frauenquote im Fährverein derzeit nur knapp unter 50 Prozent liegt. Tatsächlich aber kommt man selbst bei genauerem Nachdenken nur zu diesem Befund: Wenn man jenes Mädchen mitzählt, das vielleicht auch noch Mitglied werden will, gibt es unter den 210 Mitgliedern des Fährvereins Hagen-Grinden drei Frauen.

An dem freundlichen Heinrich Fahrenholz (64), einem Landwirt, der neben dem Fähranleger auf der Grindener Seite groß geworden ist, liegt das sicher nicht. Auch nicht am Vorsitzenden des Vereins, Thomas Münsterjohann (63), einem Ingenieur, der bei Daimler in Bremen arbeitet. Beide fördern ihren Verein zusammen mit den vielen anderen Mitgliedern nach Kräften und mit guten Ideen.

Das neueste Angebot prangt derzeit an beiden Anlegestellen: Wer sich entscheidet, bei den Fährleuten mitzuhelfen und mindestens 16 Jahre alt ist, dem bezahlt der Verein die Hälfte des für das Führen der Fähre nötigen Sportbootführerscheins. 350 Euro kostet so eine Lizenz insgesamt, in Theorie und Praxis lernt man dabei über Navigation, Knotenkunde bis hin zu Mann-über-Bord-Manövern alles Wichtige. Wer das Angebot nutzen will, sollte aber bereit sein, sein Wissen in den nächsten vier Jahren zumindest drei Tage im Jahr auch aktiv für den Verein als Fährführer einzusetzen. Die Termine werden frei vereinbart. Mindestens drei Mitglieder übernehmen jeweils einen Fährtag.

Gute Laune und viele Begegnungen sind garantiert: Denn die Fähre Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen verbindet viele Radwege, so etwa Kirchen-Radweg einen Stichweg des Weser-Radweges. Das Wetter ist wichtig: So setzten kürzlich am ersten Mai 817 Gäste über die Weser. Im vergangenen Jahr regnete es zur Saisoneröffnung, da waren es am 1. Mai nur 106.

Alle hier im Verein setzen sich ehrenamtlich ein. Neumitglieder müssen nicht unbedingt Fährführer werden. Denn auch zusätzliche Festmacher („Fastmaker“) werden gesucht. Sie helfen beim An- und Ablegen und beim Ein- und Aussteigen auf der Fähre.

Das nächste Großprojekt des Vereins deutet sich schon an. Denn der 20-PS-Yanmar-Außenborder der „Gentsiet“ ist in die Jahre gekommen. Nur: So ein Diesel-Außenborder ist nicht mehr erhältlich. Ein Benziner verbietet sich aus versicherungsrechtlichen Gründen in der Personenbeförderung. Und die Zentrale Schiffsuntersuchungskommission, die für alle Binnenwasserstraßen zuständig ist, hat selbstverständlich auch ein Auge auf die kleine Fähre zwischen Grinden und Ahsen-Oetzen.

So bleibt nur ein Elektromotor. Heinrich Fahrenholz und Thomas Münsterjohann haben sich umgeschaut: 20 000 bis 25 000 Euro kostet so ein Motor mit Akkus. Jede Hilfe ist erwünscht.

Zum Beispiel auch eine Erhöhung der Frauenquote auf 50 Prozent. Was ja eine Verdoppelung der Mitgliederzahl bedeuten würde. Spaß und viele neue Bekanntschaften garantiert.

Weitere Infos:

Heinrich Fahrenholz, Telefon 04235 / 95 78 30. Thomas Münsterjohann, Telefon 04235 / 24 47.

www.faehrverein.de