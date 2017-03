Silvia Bierbaum und der Traum von der Bühne

Stuckenborstel/Haberloh - Mut, Zuversicht, Optimismus und Lebensfreude strahlt Silvia Bierbaum aus. „Die Kleidermacherin“, die Stuckenborstel als Wahlheimat ausgewählt hat, verschreibt sich neben ihrem beruflichen Handwerk, der Maßschneiderei, zunehmend der Kunst.

Im vergangenen Jahr bot sie bereits zwei szenischen Lesungen in ihrem kleinen, märchenhaften Atelier an. Jetzt steht sie im Hofcafe Haberloh am Sonnabend, 4. März, 19 Uhr, erstmals vor größerem Publikum. Erneut widmet sich Bierbaum Julie „Julchen“ Schrader ( geboren 1881, gestorben 1939), die bis Ende der 1970-er Jahre als deutsche Schriftstellerin gewertet wurde. Mittlerweile gilt das als wiederlegt, doch „ihre“ Gedichte fanden einige Fans.

Darunter auch „die Kleidermacherin“, die ein Faible für die Zeit um die Jahrhundertwende hat, als Deutschland noch einen Kaiser hatte. Entsprechend oppulent fällt ihr oranges Kleid aus, das selbstverständlich selbst genäht ist.

„Ich habe über die Jahre alle Bücher von Julie Schrader gekauft, weil die mich so entzücken“, sagt die lebensfrohe Bierbaum, deren Wangen beim Erzählen glühen und die Augen glänzen.

Damit alles dem Zeitgeist des wilhelminischen Kaiserreiches entspricht, hat sich die Maßschneiderin den damals in der feinen Gesellschaft gepflegten Stil des Teetrinkens angewöhnt und einige Sätze französisch gelernt, die sie in die Lesung einstreuen wird. Begleitet wird Bierbaum von einer Cellistin (Bettina Brauer), die auch als Dienstmädchen auftreten wird, und einer Pianist, Margarita Weiß, die im Frack musizieren wird. Neben dem damals noch „keuschen Tango“ spielt sie Werke aus der damaligen Zeit.

Bierbaum liest am Sonnabend als „Salonière“ und schlüpft dabei in die Rolle von Julie Schrader. Mal wird szenisch ein Opernbesuch dargestellt, mal die Begegnung mit dem österreichischer Komponist und Kapellmeister Leo Fall, und wie er eine kalte Dusche nahm sowie Begegnungen mit dem „Walzerkönig“, dem deutschen Komponisten Paul Lincke, sowie dem Ungarn Ludwig Barnay, Heldendarsteller und Theaterdirektor. Weshalb Julie Schrader keinen Tango tanzte, wird Bierbaum ebenfalls verraten.

„Als sich unsere recht erschöpfte Salonière nun auf ihrer Chaiselonge der Klaviermusik ihres Maestro Goldschatz hingibt, streifen ihre Finger, auf der Suche nach Streichhölzern, den am Nachmittag bereit gelegten Brief ihrer jüngeren Schwester Julie. Sie ist mit ihren 38 Jahren noch immer naiv und unverheiratet. Als leidenschaftliche Poetantin verfasst Julie Schrader in ihrer Freizeit gern Gedichte die ihre preußische Kaisertreue und naive Lebensphilosophie aber auch ihre pikant-amourösen Erlebnisse als Hausdame oder ,Bonne’ in Bremen beinhalten“ erklärt Bierbaum die Lesung schon im Vorgespräch szenisch.

1976 wurde durch Untersuchungen der Verdacht bestätigt., dass die Gedichte Julie Schraders gar nicht aus ihrer eigenen Feder stammen und die von ihr beschriebenen vielen sexuellen Abenteuer nie stattgefunden haben.

„Julie Schrader war zwar nur eine Hausdame, hatte aber früh viele Kontakte zu Künstlern, da sich damals viele Wohlhabende als Mäzene für Künstlern einsetzten“, sagt Bierbaum. „Dabei hat sich Julie Schrader viel abgeguckt und dann für sich aufgeschrieben. Sie hält sich für etwas besonderes, sucht aber an sich den Mann ihres Lebens. Mit dem ersten Weltkrieg gerät ihr Leben aus den Fugen, sie heiratet den falschen Mann, hadert zwischendurch mit dem Leben und geht ins Wasser. Bis zum Ersten Weltkrieg ist sie fröhlich, dann wird es tragisch.“

Dass „die Salonière“ (also Silvia Bierbaum) jetzt auf der Bühne des Hofcafés stehen wird, hat sie den sozialen Medien zu verdanken, über die Bierbaum mit Dichterwirt Roland Pöllnitz zusammenkam.

„Roland Pöllnitz habe ich dann mal ein Rosenhemd mit passendem Kopftuch genäht. Das Hofcafé hat sich mittlerweile etabliert als Bühne für Künstler, die sich ausprobieren wollen. Alles unter der Mentalität: Am Ende geht der Hut herum.“

Silvia Bierbaums Traum: Künftig mehr auf der Bühne zu stehen, gerne mit mit der Pianistin Weiß und sie schwärmt von kleineren und größeren Auftritten auf Kleinkunstbühnen, Hochzeiten und in Kirchen.

bd