Sigrid Ernst „Turnerin des Jahres“

Langwedel – Sigrid Ernst ist „Turnerin des Jahres“ beim MTV Langwedel. Klaus Zuschneid, dem diese Ehre 2018 zuteil geworden war, reichte deshalb auf der Hauptversammlung des Vereins den Wanderpokal an sie weiter.

Seit 40 Jahren ist Ernst Übungsleiterin und hat in der Turnsparte vielerlei Gruppen und Altersklassen trainiert, vom Babyschwimmen über Jugendturnen bis zum Seniorenturnen. Ihre sportliche Laufbahn begann sie mit dem Mutter-Kind-Turnen. Jetzt trainiert sie die Damen bei der Wassergymnastik im Hallenbad Prüser in Hellwege.

„Als wir nach Langwedel gezogen sind, haben wir uns überlegt, wie wir uns in die Dorfgemeinschaft integrieren können“ erinnerte sich Sigrid Ernst. So trat sie am 15. Oktober 1985 dem MTV Langwedel bei und engagierte sich gleich als Übungsleiterin. Aber dabei blieb es nicht.

Von 2003 bis 2011 stellte Ernst, die sich auch in der Kommunalpolitik engagierte, den Bereich Gesundheit und Fitnesssport auf die Beine. Von 1999 bis 2012 war sie zudem MTV-Turnwartin und gehörte damit dem erweiterten Vorstand an. Mit neuen, „trendigen“ Angeboten baute sie in dieser Zeit das Angebot der Sparte aus. hu