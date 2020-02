Siedlung für ehemalige Soldaten

Langwedel/Landkreis – Anlässlich der Feierlichkeiten rund um den 300. Geburtstag von Jürgen Christian Findorff weist Kreisarchivar Dr. Florian Dirks auf einen druckfrischen Veranstaltungsflyer hin. Der Landkreis Verden unterstützt – wie auch die Nachbarkreise Rotenburg und Osterholz – das Findorff-Jahr 2020. Und das zeigt sich auch in Langwedel. Unter Leitung seines Vorsitzenden Christoph Meyer wird der Touristik-Verein Langwedel am kommenden Sonnabend, 22. Februar, um 15 Uhr eine Informationstafel am Herrenkamp enthüllen.

Die ehemals eigenständige Ortschaft Herrenkamp ist eine der südlichsten Findorff-Siedlungen und heute eine Straße in der Gemeinde Langwedel. Besonders ist am Herrenkamp, dass er nicht wie die übrigen Findorff-Siedlungen auf Moorboden gebaut wurde, sondern auf der sandigen Geest.

Im Anschluss an die Tafel-Enthüllung lädt der Langwedeler Kulturverein ab 15.30 Uhr zu einem Vortrag in das Häuslingshaus ein. Unter dem Titel „Wie lebten die Herrenkämper vor 250 Jahren“ zeichnet Dr. Wolfgang Ernst das Leben und Wohnen von Mitgliedern der niederbäuerlichen Gesellschaftsschicht nach. „Durch seinen Einsatz für die Kolonisten bekam Findorff den Beinamen ,Vater aller Moorbauern’. Weniger bekannt ist sein Wirken in Langwedel: Er gründete 1767 auf ,landesherrlichem Grund’ Siedlungen für 24 ehemaligen Soldaten des Siebenjährigen Krieges, den Herrenkamp. Statt einer Moorfläche wurde pro Siedler ein langer, schmaler Streifen von zwei Morgen auf sandigem, mageren Geestboden bereitgestellt inklusive Holz für einen Hausbau, Obstbäume und Freiheit von Lasten und Abgaben für sechs Jahre. Die damals angelegte Siedlungsstruktur ist teilweise noch heute erkennbar“, so Wolfgang Ernst. Der Eintritt zu seinem Vortrag ist frei, Spenden für den Erhalt und die Pflege des Häuslingshauses nimmt man aber gern.

Vor 300 Jahren, am 22. Februar 1720, erblickte Jürgen Christian Findorff in Lauenburg an der Elbe das Licht der Welt. Vielen ist er bekannt durch sein Wirken als Kolonisator der Moorgebiete im Nordosten von Bremen. Findorff ist wahrscheinlich eine der berühmtesten historischen Figuren in den Moordörfern zwischen Posthausen und Bremervörde.

Der in Iselersheim (bei Bremervörde) im Sommer des Jahres 1792 verstorbene und auch dort bestattete Findorff durchlief zunächst eine Ausbildung als Tischler, bevor er sich in den Themen Wasserbau und Landvermessung weiterbilden konnte – nicht zuletzt dank der Förderung des hannoverschen Landbaumeisters. Ab 1751 arbeitete Findorff an der Trockenlegung und Besiedlung der Moore zwischen Wümme und Hamme mit.

20 Jahre später, im September 1771, ernannte ihn König Georg III. zum Moorkommissar. In diesem rastlosen Wirken zog er auf teils abenteuerlichen Wegen durch die Wildnis der Moore und sorgte sich auch um das Wohl der Siedler.

Das Findorff-Jahr 2020 unter der Schirmherrschaft des niedersächsischen Ministerpräsidenten wird im Land zwischen Elbe und Weser mit rund 60 Veranstaltungen begangen. Zu den Höhepunkten zählen ein Festwochenende in Worpswede im August, eine Findorff-Armada – die Ausfahrt aller vorhandenen Torfkähne der Region – auf der Hamme im April und Oktober sowie das Oste-Hamme- Kanal-Fest im September.

Der Veranstaltungsflyer ist online auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de abrufbar. jpw