Sieben Verurteilungen für Mann aus Langwedel - noch einmal Bewährung

Von: Wiebke Bruns

Vom Landgericht Verden erhielt ein 62-Jähriger aus dem Flecken Langwedel noch einmal die Chance, sich zu bewähren. © Krüger

Verden/Langwedel – Nur drei Tage nachdem ihn das Verdener Amtsgericht zu einer sechsmonatigen Bewährungsstrafe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Bewährungsstrafe verurteilt hatte, setzte sich im April 2022 ein heute 62 Jahre alter Angeklagter aus dem Flecken Langwedel wieder hinter das Lenkrad. Er wurde erwischt, in einem neuen Prozess am 5.

Oktober 2022 zu weiteren sechs Monaten verurteilt. Der geständige Mann sollte in Haft, doch in einem Berufungsverfahren am Landgericht Verden erhielt er nun die Chance, sich doch noch zu bewähren.

„Ich wollte für meine Nachbarin einen Unterstand für ihre Tomaten bauen“, begründete er die Fahrt. Dafür habe er einige Dachlatten in den Frontlader seines „Weidemann“ gepackt. Die beiden Häuser würden zwar nur 50 Meter auseinander liegen, doch zwischen ihnen verlaufe der Kanal. Also musste er außen rum. Straße rauf, über die Brücke und wieder die Straße runter. Insgesamt rund zweieinhalb Kilometer.

„Haben Sie noch dran gedacht, was drei Tage vorher gewesen war?“, wollte die Vorsitzende Richterin von dem Angeklagten wissen. „Ja, aber ich dachte, es ist ja ein Sonntag“, antwortete der Mann. Dass man ohne Fahrerlaubnis nicht fahren darf, gelte für jeden Tag, verdeutlichte ihm die Richterin später in der Urteilsbegründung.

Die Polizei informiert hatte seine Mieterin, stellte die Richterin fest. Sie habe vielleicht das Verladen der Holzlatten und das Wegfahren mitbekommen. „Aber nicht die Fahrweise“, erwiderte der Angeklagte. Damit spielte er auf den Vorwurf der Trunkenheitsfahrt an, doch der war schon am Amtsgericht eingestellt worden. Zurückgerechnet lag sein Promillewert bei 0,7 bis 0,84.

Das Amtsgericht hatte neben der Strafe die Einziehung des Hofladers angeordnet. Verteidiger Michael Brennecke argumentierte, dass dieser mittlerweile verkauft worden sei. Stattdessen wollte der Staatsanwalt den Verkaufspreis von 15 500 Euro einziehen lassen. Doch dem kam die 5. Kleine Strafkammer nicht nach. „Das Schlimme ist nicht, dass sie ihn besessen haben, sondern, dass sie damit gefahren sind“, so die Begründung. Legt der 62-Jährige der Richterin den Kaufvertrag nachträglich vor, kann er das Geld behalten.

Bei einer Strafaussetzung ohne Bewährung hätte der Angeklagte einen Bewährungswiderruf und somit ein Jahr Haft zu erwarten. „Ich glaub nicht, dass uns das weiterbringt“, argumentierte der Verteidiger. „Es geht darum, auf ihn einzuwirken, dass es nicht wieder passiert.“ Sechs der insgesamt sieben Vorstrafen waren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfolgt.

„Der Alkohol ist das Problem“, brachte es Brennecke auf den Punkt und versuchte darzulegen, dass sein Mandant dies auch inzwischen erkannt habe. Die Bewährung mit einer entsprechenden Auflage zu verknüpfen, sei eine sinnvollere Variante als eine Inhaftierung. „Es liegt dann in seinen Händen. Entweder er macht eine Therapie oder es geht in die Hose.“

Der Staatsanwalt war zwar dagegen, doch die Kammer teilte die Auffassung des Verteidigers. Aber nur drei Tage nach einer Verurteilung und zahlreichen einschlägigen Verurteilungen wieder zu fahren, „da gehört schon eine Portion Frechheit dazu“, stellte sie fest.

Auferlegt wurden dem Wiederholungstäter zehn Gespräche bei der Suchtberatung, und er muss Kontakt zu einem Bewährungshelfer halten. Hält er sich daran und begeht drei Jahre keine neuen Straftaten, muss er nicht ins Gefängnis. wb