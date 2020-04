Daverden - Von Lisa Duncan. Zwölf junge Männer posieren, leger gekleidet, mit nacktem Oberkörper und in kurzen Hosen, fürs Gruppenbild. Sie wirken entspannt, ihre Blicke strahlen Zuversicht aus. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme, vermutlich von 1936 oder ‘37, zeigt die Schlagballmannschaft des MTV Daverden, von der die Hälfte bereits wenige Jahre später als Soldaten im Zweiten Weltkrieg den Tod fand. Das Bild bleibt – es könnte in jeder Zeit entstanden sein.

Historische Fotos wie dieses aus dem Nachlass seines Onkels Fritz, die Hinrich Bischoff in einer Kiste auf dem Dachboden entdeckte, veranlassten ihn, sich auf Spurensuche zu begeben. Der Mitbegründer und langjährige Vorsitzende des Langwedeler Kulturvereins möchte auch anderen Kriegsgefallenen ein Gesicht geben. Er bittet daher Daverdener Familien, die noch über Dokumente oder Fotos verfügen, sich bei ihm zu melden. Die Ergebnisse möchte er in einem Vortrag am Volkstrauertag 2021 im Küsterhaus vorstellen. Bereits für den diesjährigen Gedenktag im November 2020 möchte er einen kleinen Ausschnitt präsentieren.

Hinrich Bischoff liegt es fern, die Taten der Wehrmacht zu verharmlosen oder gar zu verherrlichen: „Ich will keine Heldengeschichten erzählen. Sie wurden verraten und missbraucht – mehr nicht“, sind seine Gedanken über diese Zeit. Es sind die Einzelschicksale, die ihn interessieren. „Etwa 40 Prozent der Wehrpflichtigen des Geburtsjahrgangs meines Onkels – 1916 – sind gefallen.“ Daverden selbst hatte damals um die 1000 Einwohner. Männer machten etwa die Hälfte der Bevölkerung aus, davon fielen etwas mehr als 100 im Krieg. Die Namen dieser Gefallenen und Vertriebenen sind auf der Ehrentafel auf dem Daverdener Friedhof zu lesen.

Außer den Fotos vom Dachboden hatte Bischoff noch eine andere Quelle: Auch gelegentliche Gespräche mit „Onkel Heinz“ – Heinz Timpner – führten dazu, dass er mehr über das Schicksal seines leiblichen Onkels Fritz herausfinden wollte. „Onkel Heinz“ schenkte ihm später auch ein Buch über die Geschichte der 5. Panzerdivision, der Fritz und Heinz zugeteilt waren. „Sie sind vom ersten bis zum letzten Tag zusammen im Krieg gewesen“, erzählt Bischoff. Die 5. Panzerdivision wurde am 24. November 1938 in Oppeln (Schlesien) aufgestellt. Im März 1939 nahm sie an der Besetzung der Tschechei teil, wo Fritz und Heinz in Olmütz eine Fahrschule absolvierten. „Die furchtbare Zeit begann erst mit dem Polenfeldzug im September 1939“, so Bischoff. Später überlebten die beiden Soldaten sogar vier Kriegswinter in Russland – wo sie teilweise in Sommerbekleidung Temperaturen von -10 bis -30 Grad ausgesetzt waren. Ab November 1944 nahmen sie an der Abwehrschlacht um Ostpreußen teil – „ein Gemetzel, das mit Stalingrad vergleichbar ist“, betont Bischoff. Während Heinz, der in russische Gefangenschaft geriet, letztlich aus dem Krieg zurückkehrte, fand Fritz Bischoffs Geschichte ein „erschütterndes Ende“: Wie aus dem Brief eines Hauptfeldwebels hervorgeht, soll Fritz in Ostpreußen auf eine Mine gelaufen sein, die ihm beide Beine abgerissen hätte. Das sei kein Einzelfall, sondern „beispielhaft für Millionen andere“.

Hinrich Bischoff kam bei seinen bisherigen Recherchen zugute, dass er für die Chronik des Küsterhauses schon viele Bilder aus der Zeit um den Zweiten Weltkrieg von Daverdenern erhalten hatte, deren Originale der Kulturverein natürlich an die Familien zurückgegeben hat. „Wir arbeiten daran, an die Kopien ranzukommen“, so Bischoff.

Wer Fotos oder Berichte aus dem Familienbesitz für den Vortrag zur Verfügung stellen möchte, erreicht Hinrich Bischoff unter:

Telefon 04232/7230 oder per E-Mail: hinrich-bischoff@t-online.de