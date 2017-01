Was hat sich nicht alles verändert: Kirche im Aufbruch

Etelsen - Traditionell hatte am Sonntag der Vorstand der evangelischen Kirchengemeinde Etelsen zum Neujahrsempfang eingeladen. Und was für die Beliebtheit des Empfangs spricht: Wie bei den Gottesdiensten am Heiligabend waren fast alle Plätze in der Kirche „Zum Guten Hirten“ besetzt. Neben den vielen Etelser Bürgern waren auch Bürgermeister Andreas Brandt, Etelsens Ortsbürgermeisterin Irmtraud Kutscher und der Ratsvorsitzende Wolfgang Ewert gekommen.

Passend zum Reformationsjahr 2017 hatte man in Etelsen auch den Neujahrsempfang unter das Thema „Kirche im Aufbruch gestern und heute – 500 Jahre Reformation“ gestellt.

Pastor Martin Beckmann erinnerte an das Leben und Wirken Martin Luthers. Der predigte gegen den Ablasshandel. Nach Norddeutschland schickte er aber seinen Freund Johannes Bogenhagen, der konnte Plattdeutsch, damals noch Amtssprache im Norden Deutschlands.

Martin Luther heftete am 31. Oktober 1517 die berühmten 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg – unbestritten ein wichtiger Moment in der Geschichte, so Martin Beckmann. „Das Mittelalter war damit zu Ende gegangen.“ Allerdings sollte dieser Moment auch eine eine Spaltung der Kirche nach sich ziehen. Was überhaupt nicht das Ziel Martin Luthers war, der eine Erneuerung der Kirche anstrebte.

Jürgen Neumann, Vorsitzender des Kirchenvorstands, setzte sich mit dem Thema der Kirchenerneuerung auseinander. Zwar könne er nicht die vergangenen 500 Jahre zurückverfolgen, aber immerhin die letzten 50 Jahre.

Der Pastor ist ein „Allrounder“

Vor einem halben Jahrhundert war der Pastor nur für die Gemeinde da und wurde unterstützt von einer Gemeindeschwester, die mit dem Fahrrad bei Wind und Wetter durch die Gemeinde fuhr. Neumann erinnerte daran, dass zur Schlachtzeit der Pastor zur Landbevölkerung ging. „Er ging nicht mit leeren Taschen nach Hause.“

Heute ist der Pastor ein „Allrounder“, ein Manager der Kirchengemeinde und der Dorfgemeinschaft – ein Seelsorger auf allen Gebieten. Auch der Gottesdienst ist moderner geworden, es gibt nicht nur die klassische Orgelmusik, sondern eine musikalische Begleitung bis hin zur Bandmusik mit Schlagzeug und E-Gitarre. Auch werden Gottesdienste nicht mehr ausschließlich in der Kirche gefeiert, sondern in Etelsen auch in Gottes freier Natur wie an der Weser in Hagen-Grinden.

Die Kirche ist offen für Veranstaltungen, Konzerte und Ausstellungen, so Jürgen Neumann. Zu den Neuerungen gehört eben auch der Neujahrsempfang.

Dank für Engagement der Mitarbeiter

Im Laufe des Gottesdienstes, den der Gospelchor unter Leitung von Falko Wermuth, der auch an der Orgel saß, musikalisch ausgestaltete, dankte Pastor Martin Beckmann den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern – so an die 150 arbeiten für die Kirchengemeinde. Er bedankte sich für das Engagement der Mitarbeiter, die ihre Arbeit zur Verfügung gestellt hatten, und begrüßte die neuen Mitarbeiter.

Regionaldiakon Andreas Bergmann überreichte anschließend Zertifikate an zehn junge Menschen, die sich in acht Monaten nach ihrer Konfirmation zu Gruppenleitern weitergebildet haben. Gemeinsam mit Petra Meinking vom Kirchenvorstand hatte Bergmann diese jungen Menschen die acht Monate lang begleitet, die jetzt beim Neujahrsempfang in den Mittelpunkt gestellt hatten.

+ Acht Monate arbeiteten zehn junge Leute an ihrer Ausbildung zu Gruppenleitern, am Sonntagabend gab es in Etelsen die Abschlusszertifikate.

Im Rahmen des festlichen Gottesdienstes führte Martin Beckmann auch die neue Chorleiterin Bettina Schmidt in ihr Amt ein, so dass der Kirchenchor nach Monaten der Vakanz wieder eine engagierte Leiterin hat.

hu