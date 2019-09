Spielplatz Mohnblumenweg: „Es hat sich gelohnt“

Leuchtturmprojekt offiziell eingeweiht

+ © Wenck Jetzt offiziell eingeweiht und schon sehr, sehr gut angenommen: der Spielplatz Mohnblumenweg. © Wenck

Etelsen - Auf dem großen Kletterrutschenturmspielgerät stoppt das pralle Kinderleben nur kurz. Warum stehen die Erwachsenen fast alle um den Mann herum und warum redet der so laut? Egal. Weiterspielen. Gestern Nachmittag wurde offensichtlich: Die Kinder haben den neuen Spielplatz am Mohnblumenweg in Etelsen schon längst in Besitz genommen. Offiziell eingeweiht wurde er aber trotzdem. Schließlich ist der Platz eines der zwei sogenannten Leuchtturmprojekte in Sachen Spielplatz im Flecken Langwedel.