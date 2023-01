Shetlandpony-Hengst „Giersbergs Yoda“ aus Etelsen wird vor großer Kulisse in Berlin Bundessieger

Von: Jens-Peter Wenck

Schon ein besonderer Moment: Bärbel Hashagen und „Giersbergs Yoda“ in Berlin bei der Auszeichnung zum FN-Bundessieger. © ps

Etelsen – Seit wann sie züchtet? Puuuh. Da muss Bärbel Hashagen überlegen. Seit 1994 wohl. „Aber richtig doll erst ein bisschen später.“ Dafür waren die Etelserin und ihr Mann Hinrich in den vergangenen Jahren, eigentlich schon Jahrzehnten, umso erfolgreicher, wenn es um die Zucht von Shetlandponys ging. Aber das jetzt, das macht sie schon ein bisschen stolz, oder?

Bärbel Hashagen strahlt. „Oh, ja. Das ist etwas Besonderes.“

Sicher, die erfahrene Züchterin weiß, dass ihr Hengst „Gierbergs Yoda“ ein guter ist. Auf die Bundesprämie hat sie durchaus gehofft. Aber nun ist der Fünfjährige Bundessieger bei den original Shetlandponys geworden – auf der FN-Bundesleistungsschau der Robustponys in Berlin. Dass diese Schau auf dem Gelände der Berliner Messe während der Grünen Woche stattfand, sorgte womöglich für besonders viele Zuschauer, eine besondere Atmosphäre und war selbst für erfahrene Pferdeleute wie die Hashagens ein Erlebnis.

„Giersbergs Yoda“ ist selbst gezogen. „Natürlich“, sagt Bärbel Hashagen. Und dann ist so ein Bundessieger „das Tüpfelchen auf dem i für uns Züchter.“ Sechs Bundessieger haben die Hashagens jetzt gezogen. Zwei bei den Fjordpferden, einen Hengst und eine Stute. Vier bei den Shetlandponys. Auch hier ist das Verhältnis ausgeglichen: Zwei Hengste, zwei Stuten.

„Wir laufen die Ponys noch immer selber“, berichtet die Züchterin. Wenn die Tiere bei den Schauen den Preisrichtern vorgeführt werden, führen die Züchter also selbst ihre Pferde, laufen mit ihnen über die Bahn. Bei der Landesponyschau in Verden im vergangenen Sommer ist Bärbel Hashagen dabei allerdings an ihre Grenzen gekommen, gibt sie zu. „Extrem heiß, nirgends Schatten und dann laufen ...“ Und zwar mit etlichen Pferden und nicht nur mit dem einen Hengst, der so unerwartet erfolgreich war.

Auf einen Bundessieg habe sie jetzt nicht zu hoffen gewagt, sagt Hashagen. Weil die Konkurrenz zum einen zahlreich war, zum anderen „Giersbergs Yoda“ mit seinen fünf Jahren noch so jung ist. Ältere Tiere haben mehr Erfahrung, präsentieren sich anders. Und dann ein so ungewohnt großes Publikum. Das war beim vorherigen Erfolg der Hashagens 2021 in Bad Harzburg ganz anders. „Giersbergs Jacinta“, im Mai 2017 geboren, wurde FN-Bundessiegerin bei der Stutenschau. Da war das Publikum nicht ganz so zahlreich.

Die Shetty-Zucht der Hashagens hat in der Szene längst einen europaweiten Ruf. Da gingen sogar Tiere aus Etelsen ins Mutterland, England. „Wir züchten konsequent auf alte Linien zurück. Marshwood und Transy. Und nur Rappen“, nennt Hashagen als Grundlage für ihre Erfolge.

„Trotz allem ist das aber ein Hobby“, versichert die 57-Jährige. Der Hof der Familie in Giersberg hat übrigens noch Platz für weitere Tiere. Hinrich Hashagen züchtet noch Hühner, Zwergorpington. Sohn Lukas widmet sich Waliser Schwarzhalsziegen. Die sehen nicht nur gut aus, die lassen sich vor allem trefflich zur Weidepflege nutzen.

Bei den Shetlandponys der Hashagen steht als Nächstes die Fohlensaison an. Der erste Nachwuchs sollte sich im April einstellen. Die letzten könnten im Juni kommen. „Es gibt ja immer welche, die sich Zeit lassen.“

Ein bisschen hin ist auch noch bis 2024. Dann soll endlich die wegen Corona verschobene Europaschau für die Ponys sein. Da würden die Giersberger Züchter schon gern dabei sein. „Wenn sich das realisieren lässt.“