Wenn die Schule brennt: Feuerwehrmann Jörn Winkelmann informiert

Langwedel - Von Jens Wenck. Der Feuerlöscher mit seinen sechs Litern Inhalt hält 18 Sekunden. „So wenig?“, kommt es direkt ein bisschen ungläubig. „Ein Liter reicht für drei Sekunden“, sagt Ralf Büssenschütt über die Funktion von Feuerlöschern. „18 Sekunden sind ganz, ganz lang. Glauben sie mir“, meint Jörn Winkelmann. „Trotzdem sollte man immer stoßweise löschen.“ Der Brandschutzerzieher der Feuerwehr Daverden kümmert sich an diesem Nachmittag ausnahmsweise einmal nicht um Kindergarten- und Grundschulkinder. Winkelmann ist für die Lehrerinnen und den Lehrer in die Grundschule Langwedel gekommen. „Brandschutzinformation“ steht auf dem verlängerten Stundenplan.

Das gebe es nicht zum ersten Mal, so Schulleiterin Berit Blottner. Die letzte Brandschutzinfo ist aber doch schon eine ganze Weile her... und da man jetzt viele neue Kollegen hat, bot sich so eine Veranstaltung geradezu an.

Mit Jörn Winkelmann ging man die eigene Schule ab, die Vorkehrungen für den Fall der Fälle anschauen. Die Fluchtwege zum Beispiel sind selbstverständlich ausgeschildert, die grünen Leuchten sind auch tagsüber an, wenn ansonsten kein Licht brennt.

Wie funktionieren die Nottüren? Und warum sollte man die nicht einfach so aufdrücken, wenn gar kein Notfall ist? Weil dann bei Hausmeister Büssenschütt der Alarm angeht.

Wie funktionieren die Rauchabzüge? Wo sind die Feuerwehrmelder? Wo sind die Feuerlöscher und wie funktionieren die? Übrigens hat in der Grundschule Langwedel nicht nur jede Klasse eine Löschdeckung. Die gibt es jetzt in jedem Raum.

Wie verhält man sich überhaupt im Ernstfall? Wenn ein Flur tatsächlich verqualmt ist? Das hat Jörn Winkelmann schon vielen Daverdener und Langwedeler Kindern erzählt. „Am besten im Kriechgang. Der Rauch will nach oben.“ Da sieht man unten noch am ehesten was. Wenn es wirklich einmal Alarm gibt: Wer es schafft, Ruhe auszustrahlen, färbt damit auch auf andere ab.

Wer Angst hat, unruhig zu sein: Ist nicht schlimm. „Bei uns in der Feuerwehr sind alles Ehrenamtliche, alles Freiwillige, keine Profis. Auch Feuerwehrleute sind mal nervös.“ Mehr als 15 bis 20 Einsätze im Jahr hat so eine Ortsfeuerwehr ja in der Regel auch nicht.

Sollte es jemals in der Grundschule Langwedel brennen, ein Alarm ausgelöst werden, „kommen aufgrund der Örtlichkeit mindestens zwei Feuerwehren. Egal wie groß der Brand gemeldet ist. Und wenn es nur ein Zimmerbrand ist“, so Winkelmann. Natürlich sind die örtlichen Wehren mit der Lokalität vertraut, kennen die Wege und die Feuerwehrzufahrten. Außerdem hat sich mal jemand beim Bau der Schule so richtig viel Gedanken gemacht. Das Gaze ist so strukturiert, wie es Einsatzkräfte mögen. „Hier würde sich auch jemand zurechtfinden, der das Gebäude nicht kennt“, glaubt Winkelmann.

Der Rundgang ist gemacht, alles erklärt, gleich geht es noch weiter zur Daverdener Feuerwache. Hier gibt es mit der Ausrüstung der Ortswehr einen kleinen Praxisteil. Noch Fragen? Wer ist bei einem Alarm zuerst aus dem Schulgebäude raus? „Der Hausmeister“, kommt es knochentrocken von Ralf Büssenschütt.

Kurzes Auflachen und ungläubiges Staunen folgen. „Stimmt“, sagt Jörn Winkelmann. „Er muss ja zum Einsatz.“ Büssenschütt ist auch bei der Feuerwehr. Und sein Lächeln ist wie das des Kollegen Winkelmann hart an der Grenzen zum Grinsen. Aber nur für einen Moment.